Pilas con la compra de disfraces por internet para este Halloween: así de fácil lo pueden estafar sin que se dé cuenta

Octubre es uno de los meses favoritos de millones de personas, especialmente por la celebración de Halloween. Aunque la fecha oficial es el 31 de octubre, durante todo el mes comienzan a aparecer decoraciones, disfraces, fiestas temáticas, actividades para niños y diferentes propuestas relacionadas con esta tradición.

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Desde comienzos de octubre, es común encontrar casas decoradas con calabazas, telarañas, esqueletos, fantasmas y otros elementos característicos de esta época. Para algunas familias, preparar estos espacios se ha convertido en una tradición que permite disfrutar del ambiente de Halloween durante buena parte del mes.

Una de las actividades más esperadas llega el 31 de octubre, cuando niños y adultos se disfrazan de sus personajes favoritos y salen a recorrer las calles en busca de dulces.

Sin embargo, el aumento de las compras, las promociones y las actividades relacionadas con Halloween también es aprovechado por los ciberdelincuentes. Durante esta época, las estafas en internet pueden aparecer en anuncios, redes sociales y tiendas que ofrecen disfraces, decoraciones y otros productos.

La Comisión Federal de Comercio advierte sobre estos fraudes, en los que los criminales crean anuncios falsos y se hacen pasar por tiendas reconocidas para atraer compradores con descuentos demasiado buenos para ser verdad.

Decoración para Halloween. Foto: fotos 123rf / Netflix / Montaje: Semana

Quienes caen en estas ofertas pueden recibir productos falsificados, usados, dañados o diferentes a los anunciados. En otros casos, después de realizar el pago, el pedido simplemente nunca llega.

Para reducir el riesgo, una de las principales recomendaciones es comprobar la oferta directamente en el sitio web oficial de la tienda. También es conveniente buscar el nombre de la empresa acompañado de términos como “estafa” o “fraude” antes de realizar la compra.

Las tiendas falsas no son la única amenaza. Kaspersky señala que los sitios web fraudulentos suelen recurrir a técnicas de ingeniería social para aprovechar las emociones de las personas y conseguir que actúen sin verificar la información.

Entre las estrategias más frecuentes están las urgencias o alertas que exigen una respuesta inmediata; la emoción, con promesas de premios, regalos o dinero fácil; y el miedo.

Hombre haciendo una compra por internet. Foto: Getty Images

Por esta razón, antes de comprar en una página desconocida, es importante revisar algunos detalles. Una señal de alerta puede ser el uso de un lenguaje excesivamente emocional, mensajes que generen presión para actuar de inmediato, un diseño poco cuidado, imágenes de baja calidad, errores ortográficos o la ausencia de información básica sobre la empresa.

Halloween representa una oportunidad para disfrutar de disfraces, actividades y decoraciones, pero también es importante mantener la precaución al momento de comprar por internet.