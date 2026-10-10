Andrea García: “Educar desde pequeños es una de las estrategias de ciberseguridad más importantes para el futuro”

Tenía 14 años cuando entró a la universidad. “Soñaba con contribuir a una sociedad más justa”, afirma. Estudió Jurisprudencia en el Rosario y después se trasladó a Londres, donde trabajó en empresas del mercado asegurador y se especializó en Riesgo Cibernético, cuando todavía era un campo emergente. “Identifiqué que las aseguradoras, los equipos de ciberseguridad y las juntas directivas hablaban del mismo riesgo, pero rara vez en un lenguaje compartido”.
De esa inquietud nació Cyber Specs®, la empresa que creó para conectar gerencia de riesgos, transformación digital, seguros y ciberseguridad sostenible. La sede está en Londres y ofrece servicios en toda Europa y Latam.
“Nos enfocamos en ayudar a proteger lo que más valoramos, pero lo hacemos desde la prevención, no solo de los equipos, sino de las personas”.
El riesgo digital, dice, no termina en las empresas. Afecta a las familias, y en especial a niños que crecen en un mundo que ignora su vulnerabilidad. Fue eso lo que la inspiró a escribir el libro Las ciberaventuras de Nala: “Educar desde pequeños es una de las estrategias de ciberseguridad más importantes para el futuro”.
En su carrera ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el London Market Heroes Award y el Women in Insurance Awards. Hay una convicción que atraviesa lo que hace: “El talento no tiene estrato social, las oportunidades sí. Por eso quiero que la educación digital llegue a quienes suelen quedar fuera de estas conversaciones”.