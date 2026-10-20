El motivo por el que nunca más debe volver a limpiar la pantalla de su celular con la camiseta

Seguramente, en algún momento ha notado que la pantalla de su celular está sucia y ha recurrido a la camiseta o a cualquier prenda de vestir que tenga a la mano para limpiarla. Aunque se trata de una práctica habitual que parece inofensiva, lo cierto es que no es la más recomendable, pues podría deteriorar la superficie del dispositivo con el paso del tiempo.

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Esto se debe a que las pantallas modernas no están compuestas únicamente de vidrio. También incorporan capas protectoras diseñadas para reducir los reflejos, mejorar la experiencia de uso y evitar que la grasa de los dedos se adhiera con facilidad. Por esta razón, utilizar materiales inadecuados puede afectar estos recubrimientos, incluso si los daños no se perciben de inmediato.

Por eso, aunque el papel de cocina y la ropa pueden parecer alternativas prácticas para eliminar las huellas, la grasa de la piel y el polvo, sus fibras pueden retener pequeñas partículas de suciedad que, al entrar en contacto con la pantalla, generan fricción. El riesgo aumenta cuando se ejerce demasiada presión durante la limpieza.

Imagen de referencia de persona limpiando la pantalla del celular. Foto: Getty Images

Con el tiempo, este hábito puede desgastar el recubrimiento oleofóbico, una capa que ayuda a repeler la grasa y facilita la eliminación de las huellas. Si se deteriora, la superficie puede ensuciarse con mayor facilidad y las marcas de los dedos pueden resultar más difíciles de retirar.

Si bien esto no necesariamente afecta el funcionamiento del equipo, sí puede perjudicar su apariencia y hacer que mantenerla limpia sea más complicado.

¿Cómo se debe limpiar la pantalla del teléfono?

Para evitar daños, lo más recomendable es utilizar un paño de microfibra limpio y suave, diseñado para superficies delicadas. En caso de que sea necesario retirar suciedad más persistente, se puede recurrir a una pequeña cantidad de agua destilada o a alcohol isopropílico al 70 % o menos, siempre que las indicaciones del fabricante lo permitan.

Imagen de referencia de persona limpiando la pantalla del celular. Foto: Getty Images

Antes de comenzar, conviene apagar el dispositivo y evitar productos como limpiavidrios, vinagre o amoniaco, dado que sus componentes pueden deteriorar las capas protectoras. También es importante no rociar líquidos directamente sobre la pantalla, sino humedecer ligeramente el paño y limpiar la superficie sin ejercer demasiada presión.

Por último, se recomienda retirar cualquier resto de humedad con una parte seca del mismo paño. La frecuencia de limpieza dependerá del uso del teléfono, aunque hacerlo al menos una vez por semana puede ayudar a mantener la pantalla en buenas condiciones, especialmente cuando el dispositivo se utiliza con frecuencia en espacios públicos.