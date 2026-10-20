Expertos insisten en desconectar este electrodoméstico cuando llueve: podría dañarse incluso si está apagado

El año suele estar marcado por diferentes temporadas de lluvia que pueden alterar la rutina diaria, desde los desplazamientos hasta la organización de las actividades laborales y domésticas.

Mientras que para algunas personas estos días representan una oportunidad para descansar o permanecer en casa, para otras pueden convertirse en un obstáculo a la hora de cumplir con sus compromisos.

Paso fundamental que debe revisar en su hogar si el internet WiFi está muy lento

Sin embargo, las precipitaciones también pueden venir acompañadas de tormentas eléctricas, que representan un riesgo para los electrodomésticos y otros equipos del hogar. Los rayos, las variaciones repentinas del voltaje y las interrupciones del servicio pueden afectar los aparatos conectados a la corriente e incluso ocasionar daños cuando estos se encuentran apagados.

De acuerdo con NRG Home, uno de los principales riesgos durante estos fenómenos son las sobretensiones, que se producen cuando el voltaje aumenta de manera repentina. Estas variaciones pueden deteriorar los componentes internos de los dispositivos de forma inmediata o progresiva, según la intensidad y la frecuencia con la que ocurran.

Las subidas leves y repetidas de voltaje pueden acortar la vida útil de los componentes, mientras que las más intensas, como las que pueden estar asociadas a la caída de un rayo, tienen la capacidad de quemar circuitos, afectar sensores y, en determinadas circunstancias, provocar incendios.

Imagen de referencia de una tormenta eléctrica. Foto: Getty Images

¿Cómo proteger los electrodomésticos durante una tormenta eléctrica?

Una de las medidas más sencillas para reducir el riesgo es desconectar los aparatos de la corriente cuando se aproxima una tormenta eléctrica. Esta precaución es especialmente útil para computadores, televisores y equipos de entretenimiento, siempre que sea seguro hacerlo antes de que comience la tormenta.

Otra alternativa consiste en utilizar protectores contra sobretensiones, diseñados para desviar el exceso de electricidad hacia la conexión a tierra y disminuir el riesgo de daños en los dispositivos conectados. Al elegir uno, es importante revisar su capacidad de protección y comprobar periódicamente su indicador luminoso, si lo tiene.

Estos equipos pueden perder eficacia con el tiempo, por lo que conviene reemplazarlos cuando hayan agotado su capacidad o presenten señales de deterioro.

Imagen de referencia de persona desconectando un electrodoméstico. Foto: Getty Images

Esta medida puede complementarse con protectores individuales para los aparatos más sensibles o costosos. No obstante, es importante tener en cuenta que las regletas convencionales no necesariamente ofrecen protección contra sobretensiones y que incluso los dispositivos diseñados para este fin no garantizan una protección absoluta frente a la caída directa de un rayo.

Por eso, ante la llegada de una tormenta, la recomendación es tomar precauciones para reducir la exposición de los equipos a las variaciones de voltaje.