“LaLiga de España acompañará el montaje tecnológico del nuevo Estadio Atanasio Girardot de Medellín”: Fico Gutiérrez

Las obras en el Estadio Atanasio Girardot ya comenzaron. La intervención hace parte del proyecto de renovación integral del recinto, que contempla una actualización de la infraestructura actual, con la que se busca aumentar la capacidad del lugar de 44.000 a aproximadamente 60.000 espectadores.

Adiós a la vieja cubierta de la tribuna occidental del Estadio Atanasio Girardot: así avanzan las obras de modernización

Hace pocas horas, la Alcaldía de Medellín confirmó que, a través de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), diseñará, de la mano de LaLiga española, la infraestructura tecnológica del nuevo Atanasio Girardot.

Indicó que la modernización del recinto avanza de manera integral. Mientras la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) lidera el diseño arquitectónico y las intervenciones físicas, la ESU diseña la infraestructura tecnológica que soportará la seguridad, la operación y la experiencia del público.

La ESU contrató el acompañamiento especializado de LaLiga, organización que aporta su experiencia en todas las infraestructuras de escenarios deportivos en España, incluyendo espacios como el Riyadh Air Metropolitano, Spotify Camp Nou o San Mamés, entre otros.

El alcalde de Medellín con representantes de LaLiga de España. Foto: Alcaldía de Medellín / API

Se estima que el diseño incorpore soluciones de audio y video, iluminación, conectividad, transmisión televisiva, videovigilancia, monitoreo y control de accesos. Así, se toman como referencia estándares técnicos internacionales aplicables a grandes escenarios deportivos.

Como parte del diseño, se construyó un modelo tridimensional del estadio y se realizaron simulaciones electroacústicas y lumínicas. Además, el recinto tendrá wifi gratuito con cobertura hasta para 70.000 personas.

“Contaremos con una pantalla 360. Son más de 420 metros lineales, con un ancho de cinco metros. Se verá desde todas las tribunas. Ya no tendremos torres de iluminación; será como en los mejores estadios del mundo”, detalló el alcalde Fico Gutiérrez.

Prototipo del Estadio Atanasio Girardot. Foto: Alcaldía de Medellín / API

De igual manera, al referirse a las 304 luminarias LED que estarán distribuidas en las cuatro tribunas, enfatizó que “desde diferentes puntos se van a tener las mejores luces para la cancha, el fútbol y las transmisiones”.

El diseño contempla 144 cajas acústicas: 96 para la cobertura principal de la cancha y las graderías, 36 para el refuerzo de bajas frecuencias y 12 unidades complementarias. Se organizará en un solo sistema la ubicación de cámaras, equipos, cableado y puntos de conexión.

El pronunciamiento cerró con una importante afirmación de cara al manejo administrativo del escenario. “Este es el estadio que la ciudad se merece y seguirá siendo 100 % público. Vamos a utilizar los mismos mecanismos que tiene el sector privado para que sea eficiente”, dijo.