Un nuevo golpe a las finanzas del narcotráfico fue anunciado en Medellín.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 44 bienes que estarían relacionados con la estructura criminal ‘Los del Dorado’, activos cuyo valor supera los $22.118 millones.

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Fiscalía, Policía y FBI golpean las finanzas de ‘Los del Dorado’

El operativo fue desarrollado de manera articulada por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), con participación de la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con la información conocida, los bienes se encuentran en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.

El patrimonio intervenido está compuesto por 34 inmuebles, seis vehículos, tres establecimientos de comercio y una sociedad. De los inmuebles identificados, 17 son rurales y 17 urbanos, según dio a conocer la Fiscalía.

Sobre estos activos se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, dentro del proceso de extinción de dominio. Esto significa que los bienes quedan sometidos al proceso judicial mientras las autoridades determinan su relación con actividades ilícitas.

Según la investigación, algunos de los bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes del narcotráfico y registrados posteriormente a nombre de terceras personas, familiares, testaferros o personas de confianza, con el propósito de ocultar su verdadero origen.

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A la estructura criminal ‘Los del Dorado’ le quitaron $22.000 millones en 44 bienes que utilizaban para mover su negocio de narcotráfico.



Seguimos trabajando desde @AlcaldiadeMed con la Policía, la Fiscalía y el FBI para perseguirlos… pic.twitter.com/HM1VeOLox0 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 9, 2026

Así habría funcionado la ruta de ‘Los del Dorado’

La investigación, que se extendió durante aproximadamente 13 meses, permitió reconstruir parte de la operación que las autoridades atribuyen a la organización.

Según la Fiscalía, la estructura obtenía pasta base de coca en Nariño y la transportaba en vehículos de carga hasta laboratorios clandestinos ubicados en zonas rurales de Puerto Triunfo, Antioquia.

Allí, el material era transformado en clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, los cargamentos eran camuflados en camiones que transportaban ganado, arena, escombros y materiales de construcción.

Con documentación comercial, los vehículos se movilizaban hacia el Caribe colombiano, donde se coordinaba la salida marítima de la droga hacia destinos internacionales, principalmente Estados Unidos y países de Centroamérica.

La investigación contó con apoyo del FBI y permitió hacer seguimiento a integrantes de la organización en Medellín.

De acuerdo con las autoridades locales, el sistema de cámaras de la ciudad fue utilizado para apoyar la identificación y el seguimiento de personas relacionadas con la estructura.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó precisamente el componente financiero de la operación y señaló que el objetivo es afectar a las organizaciones criminales en uno de sus principales puntos de poder: sus recursos económicos.

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Más allá del número de propiedades intervenidas, la operación apunta a una estrategia de las autoridades para atacar el patrimonio construido presuntamente con recursos del narcotráfico.

Los 44 bienes, avaluados en $22.118 millones, quedaron sometidos a medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio.

La investigación busca establecer judicialmente el vínculo de estos activos con el patrimonio ilícito de ‘Los del Dorado’.

La operación evidencia, además, la cooperación entre autoridades colombianas y estadounidenses para seguir las rutas del narcotráfico y, en este caso, identificar los recursos y propiedades que presuntamente estarían detrás de una estructura con conexiones internacionales.