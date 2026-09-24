El botón del teclado que casi nadie usa y puede ahorrar tiempo: para qué sirve y en qué tareas usarlo

Entre los dispositivos tecnológicos más importantes para el trabajo, el estudio y las actividades cotidianas, el teclado sigue ocupando un lugar fundamental. Aunque las pantallas táctiles, la inteligencia artificial y los comandos de voz han transformado la forma en que las personas interactúan con la tecnología, quienes pasan varias horas frente al computador continúan dependiendo de este accesorio para realizar muchas de sus tareas.

El aparato eléctrico que permanece conectado las 24 horas, pero recomiendan desenchufar durante la noche

Más allá de servir para escribir, el teclado ofrece funciones que permiten trabajar con mayor rapidez. Aprender algunos atajos puede reducir el tiempo dedicado a acciones repetitivas y hacer que el uso del PC sea mucho más ágil.

Se trata de combinaciones de teclas que ejecutan acciones de manera inmediata, evitando en muchos casos recurrir al mouse. Desde guardar un documento hasta renombrar un archivo, estas funciones pueden convertirse en un recurso práctico.

El beneficio se nota especialmente en quienes usan Windows durante horas. Foto: Getty Images

Dos atajos que pueden facilitar el trabajo en Windows

Una de las acciones más frecuentes al trabajar en un computador es guardar los archivos. Aunque muchas personas lo hacen desde el menú del programa o con el mouse, el atajo Ctrl + S permite hacerlo en cuestión de segundos.

Al presionar estas teclas, el documento guarda inmediatamente los cambios realizados, un hábito especialmente útil cuando ocurre un bloqueo inesperado del equipo o una falla del sistema. Incorporarlo a la rutina puede evitar la pérdida de minutos e incluso horas de trabajo.

Otro comando poco conocido, pero muy práctico, es el que permite renombrar archivos sin realizar varios clics.

Aprender pocos atajos puede generar un gran cambio. Foto: Getty Images

En Windows, basta con seleccionar el archivo y presionar la tecla F2 para habilitar de inmediato la edición del nombre. Así se evita el típico segundo clic que, si se hace demasiado rápido, puede terminar abriendo el documento por accidente.

Aunque estos atajos requieren un corto periodo de adaptación, con el uso terminan simplificando las tareas diarias. Con el tiempo, pueden hacer que el trabajo frente al portátil sea más rápido, cómodo y eficiente, especialmente para quienes desempeñan labores por este medio.