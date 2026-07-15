Cómo escribir el símbolo @ en un computador: estas son las combinaciones que debe probar en su teclado

Aunque hoy forma parte de la rutina de millones de personas, el símbolo arroba (@) todavía genera dudas entre muchos usuarios al momento de escribirlo en el teclado. Lo que parece una acción sencilla puede complicarse, ya que la forma de obtener este carácter cambia según el sistema operativo, la distribución del teclado, el idioma configurado e incluso el tipo de computadora que se utilice.

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La arroba es un elemento indispensable en el entorno digital. Se utiliza para escribir direcciones de correo electrónico, identificar usuarios en redes sociales y realizar menciones en distintas plataformas, por lo que es importante saber cómo escribirla correctamente para comunicarse y desenvolverse con facilidad.

Combinaciones para usar el @

Para el caso de las computadoras con Windows, la forma de escribir el símbolo arroba puede variar según la configuración del teclado. Aunque existen combinaciones de teclas que funcionan en la mayoría de los equipos, el idioma seleccionado y la distribución del teclado influyen directamente en el método que debe utilizarse.

La arroba es un elemento indispensable en el entorno digital. Foto: Getty Images

En los teclados configurados en español latinoamericano, una de las combinaciones más utilizadas consiste en presionar al mismo tiempo las teclas Alt Gr y Q. En algunos equipos también es posible obtener el símbolo utilizando Ctrl + Alt + Q, una alternativa que suele ofrecer el mismo resultado.

Si el teclado está configurado en inglés de Estados Unidos, las combinaciones cambian. En estos casos, la arroba suele escribirse con Shift + 2, aunque algunos equipos también permiten utilizar Alt Gr + 2. La diferencia responde al diseño del teclado y a la distribución de los caracteres en cada idioma.

Así podrá poner el arroba en el teclado. Foto: Tomado de redes.

Otra alternativa disponible en muchos computadores de escritorio consiste en utilizar el teclado numérico. Para ello, solo debe mantener presionada la tecla Alt mientras se escribe el número 64 en el bloque numérico. Al soltar la tecla, el sistema genera automáticamente el símbolo arroba, siempre que el teclado numérico esté habilitado mediante la función Num Lock.

En el caso de las computadoras portátiles, el proceso puede ser diferente debido a que muchos modelos no incorporan un teclado numérico independiente. Además, algunos fabricantes incluyen atajos propios para acceder a determinados caracteres especiales, por lo que, si las combinaciones habituales no funcionan, revisar la configuración del teclado o la documentación del equipo puede ayudar.

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En las computadoras Mac, el procedimiento para escribir el símbolo arroba suele ser más uniforme que en otros sistemas operativos. A diferencia de lo que ocurre con algunos equipos Windows, la combinación de teclas se mantiene prácticamente igual en la mayoría de los modelos, lo que facilita su uso sin importar el dispositivo.

Para obtener este carácter, los usuarios solo deben mantener presionada la tecla Option (también llamada Alt) y pulsar la tecla donde se encuentra la arroba, que en los teclados en español generalmente está ubicada cerca de la letra Q. Tanto la tecla Option del lado izquierdo como la del derecho cumplen la misma función, por lo que cualquiera de las dos permite escribir el símbolo de forma rápida y sencilla.