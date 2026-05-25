Qué significan las teclas ALT y CTRL del teclado del computador y para qué sirven

Algunas teclas del teclado han adquirido un papel fundamental en el uso diario de los computadores. Entre las más utilizadas se encuentran CTRL y ALT, dos comandos que permiten ejecutar atajos y facilitar numerosas tareas dentro del sistema operativo y distintos programas del dispositivo.

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A pesar de que muchas personas las utilizan de manera automática, estas teclas cumplen funciones esenciales que permiten mejorar la rapidez y comodidad al trabajar frente a la pantalla. Gracias a sus combinaciones, los usuarios pueden acceder a opciones especiales, optimizar procesos y aumentar la productividad.

¿Para qué sirve la tecla CTRL?

La tecla CTRL es una de las herramientas más utilizadas en los computadores debido a su capacidad para agilizar múltiples tareas dentro de programas y sistemas operativos. Su función principal consiste en ejecutar comandos rápidos que permiten manipular información, editar documentos y administrar archivos de manera más eficiente, evitando pasos innecesarios durante el trabajo diario.

Los atajos de la tecla CTRL para hacer más efectivas las tareas en el ordenador. Foto: Semana

Al combinarse con otras teclas, CTRL habilita numerosos atajos que facilitan acciones frecuentes en aplicaciones de oficina, navegadores y otros programas. Entre los más conocidos se encuentran CTRL + C para copiar contenido y CTRL + V para pegarlo en otra ubicación. También destaca CTRL + Z, utilizada para revertir la última acción realizada, así como CTRL + S, que permite guardar documentos de forma inmediata sin necesidad de acceder manualmente a los menús.

Con el paso de los años, estas combinaciones se volvieron prácticamente universales en la mayoría de plataformas digitales. Otros comandos muy populares incluyen CTRL + F, que sirve para localizar palabras o frases dentro de textos y páginas web, y CTRL + A, que selecciona todo el contenido disponible en pantalla.

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¿Para qué sirve la tecla ALT?

La tecla ALT, cuyo nombre proviene de la palabra ‘Alternativa’, desempeña una función importante dentro del uso cotidiano del computador. Su utilidad principal consiste en brindar acceso rápido a herramientas secundarias, menús ocultos y diferentes comandos que permiten agilizar la navegación entre programas y funciones.

Una de las combinaciones más conocidas es ALT + Tab, utilizada para cambiar rápidamente entre las aplicaciones y ventanas abiertas sin necesidad de usar el mouse. Este atajo facilita la multitarea y mejora la fluidez al trabajar con varios programas al mismo tiempo, convirtiéndose en una herramienta muy práctica para usuarios frecuentes de computador.

El teclado es de las herramientas más utilizadas en un computador. Foto: Getty Images

Otro comando ampliamente utilizado es ALT + F4, que permite cerrar de manera inmediata la ventana o aplicación activa. Además, la tecla ALT también es reconocida por los llamados “códigos ALT”, una función que permite escribir caracteres y símbolos especiales mediante combinaciones numéricas en el teclado. Por ejemplo, al mantener presionada la tecla y escribir ciertos números, se pueden insertar signos como el arroba (@) y otros caracteres poco visibles en el teclado convencional.

Gracias a su versatilidad, ALT se ha convertido en una tecla esencial en programas de diseño, edición de contenido y navegación web, donde muchas funciones avanzadas dependen de sus combinaciones. Incluso en el mundo de los videojuegos, esta tecla puede utilizarse para activar menús, modificar configuraciones o ejecutar acciones específicas según el tipo de juego y sus controles.