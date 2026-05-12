Qué significa el símbolo ‘N’ que aparece en la parte superior de su celular y cuándo debería activarlo

Muchas personas han visto en la parte superior de su celular un pequeño símbolo con la letra ‘N’, aunque no siempre conocen su utilidad. Esta función está presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes y sirve para conectar el dispositivo con otros equipos compatibles de forma rápida y sencilla.

Preste atención si este mensaje aparece de forma inesperada en su celular: podría afectar llamadas y datos móviles

La herramienta corresponde a la tecnología NFC, siglas de Near Field Communication o Comunicación de Campo Cercano. Su principal objetivo es permitir el intercambio de datos entre dispositivos cercanos, facilitando acciones como pagos móviles, transferencias de información o sincronización con accesorios inteligentes.

Gracias a esta función, los usuarios pueden usar el celular como medio de pago en establecimientos compatibles, enlazar audífonos inalámbricos o compartir archivos sin necesidad de cables. Todo el proceso ocurre a corta distancia, por lo que la conexión suele ser rápida y práctica en el uso cotidiano.

La tecnología NFC facilita la comunicación entre varios dispositivos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque algunas personas prefieren mantener el NFC apagado, no existe una recomendación estricta sobre cuándo activarlo o desactivarlo. Además, según el medio especializado Xataka, esta herramienta no genera un consumo elevado de batería ni afecta la señal del teléfono, ya que opera únicamente cuando los dispositivos se encuentran muy cerca.

Además de los pagos móviles, la tecnología NFC también puede utilizarse mediante etiquetas inteligentes. Estas funcionan como pequeñas pegatinas con un chip incorporado que permite ejecutar acciones rápidas, como abrir enlaces de redes sociales, conectarse automáticamente a una red wifi o activar determinadas funciones del celular con solo acercarlo.

Los usuarios deben realizar la configuración desde esta herramienta para poder aprovechar sus funciones de pago y conectividad. Foto: Getty Images

Este tipo de herramienta se ha convertido en una opción práctica para simplificar tareas cotidianas y mejorar la conectividad entre dispositivos. Aun así, expertos recomiendan usarla con precaución en lugares desconocidos o poco confiables, con el fin de evitar conexiones no deseadas o posibles riesgos de seguridad digital.

Por último, aunque el NFC ofrece múltiples funciones útiles, también es clave conocer la forma correcta de activarlo en el teléfono. Según explican las fuentes consultadas, en los dispositivos Android solo se debe ingresar a ‘Configuración’ o ‘Ajustes’, entrar al apartado de conexiones y habilitar la opción correspondiente.

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En los celulares iPhone, la tecnología NFC funciona a través de la plataforma Apple Pay. Por ello, los usuarios deben realizar la configuración desde esta herramienta para poder aprovechar sus funciones de pago y conectividad.