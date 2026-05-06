No es la batería ni la memoria: el botón secreto de Android que multiplica la velocidad de su celular

Que un celular funcione con lentitud puede convertirse en un problema significativo, ya que afecta de forma directa la experiencia de uso. En la actualidad, este tipo de dispositivos son una herramienta esencial en la vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como en el profesional, por lo que las fallas constantes terminan siendo un inconveniente recurrente.

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Cuando un equipo comienza a perder velocidad, no se trata de un fallo aislado, sino del resultado de diversos factores que impactan su rendimiento con el paso del tiempo. Lo que inicialmente opera de manera ágil y fluida puede volverse lento, presentar bloqueos o tardar más en ejecutar tareas básicas. Este comportamiento es común y, en la mayoría de los casos, tiene una explicación clara.

Uno de los principales motivos es la acumulación de aplicaciones. A medida que se instalan más, el sistema debe gestionar un mayor número de procesos, muchos de ellos en segundo plano. Esto incrementa el consumo de memoria RAM y de capacidad de procesamiento, lo que repercute en el desempeño general del dispositivo.

No obstante, existen formas de mejorar esta situación mediante funciones que pueden activarse de manera sencilla, sin necesidad de recurrir a herramientas externas que podrían resultar inseguras o poco eficientes. En este contexto, conocer cuánta memoria RAM se utiliza y qué aplicaciones la consumen resulta clave para optimizar el rendimiento.

A medida que se instalan más aplicaciones, el sistema debe gestionar un mayor número de procesos. Foto: Getty Images

Aunque en los computadores este tipo de información suele estar disponible de forma más accesible, en los teléfonos móviles presenta algunas limitaciones. En dispositivos con iOS, por ejemplo, estos datos no se muestran de manera directa. En cambio, en Android sí están disponibles, aunque permanecen ocultos.

Para consultarlos en Android, es necesario activar las llamadas Opciones para desarrolladores, un menú oculto dentro de los ajustes del sistema. Esto se logra ingresando en “Información del teléfono” y pulsando siete veces sobre “Número de compilación”, lo que habilita funciones avanzadas.

Según explica Android Developers, la aplicación de Configuración incluye este apartado que permite ajustar comportamientos del sistema con el fin de analizar y mejorar el rendimiento. Desde allí es posible activar herramientas como la depuración USB, la generación de informes de errores o el uso de la GPU para la renderización de gráficos.

Además, dentro de este menú destaca la sección de “Memoria”, que ofrece estadísticas detalladas como el uso promedio, el rendimiento general, la memoria disponible y el consumo por aplicación.

La falta de espacio disponible en el dispositivo impacta directamente en su desempeño. Foto: Getty Images

Al habilitar esta función, se puede acceder a un apartado que muestra el uso de memoria por aplicación durante periodos que van de 3 a 24 horas. Esto permite identificar aquellas apps que consumen recursos en segundo plano, incluso cuando no se están utilizando activamente.

Esta información resulta útil para mejorar el rendimiento del dispositivo, ya que permite tomar decisiones como eliminar aplicaciones innecesarias o forzar la detención de aquellas que consumen demasiados recursos.