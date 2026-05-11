¿Adiós al wifi? La nueva tecnología de conexión inalámbrica óptica que alcanzaría velocidades de hasta 362 Gbps

La conectividad inalámbrica podría estar a punto de experimentar uno de los cambios más importantes de las últimas décadas. Un equipo de científicos británicos creó un sistema inalámbrico óptico capaz de alcanzar velocidades de hasta 362,7 gigabits por segundo, una capacidad muy superior a la que ofrecen las redes tradicionales.

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A diferencia de las tecnologías convencionales que dependen de ondas de radio, este desarrollo utiliza luz para enviar información de forma inalámbrica. El proyecto fue dado a conocer en la revista científica Advanced Photonics Nexus y ya es catalogado como uno de los progresos más veloces en las comunicaciones ópticas inalámbricas.

Los investigadores explicaron que el sistema busca responder al creciente tráfico digital registrado en los últimos años, impulsado por videollamadas, servicios de streaming, videojuegos en línea y hogares con múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo. Con esta innovación, los expertos esperan reducir la congestión que afecta a las redes inalámbricas actuales.

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Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? Este proyecto serviría mediante un chip compacto equipado con una matriz de láseres VCSEL, conocidos como láseres de cavidad vertical y emisión superficial. Este tipo de componentes ya se emplea en centros de datos y sistemas avanzados de comunicación debido a su capacidad para transferir grandes cantidades de datos a alta velocidad.

Durante los experimentos, el equipo científico utilizó una red de 25 láseres organizados en una estructura de cinco por cinco. En total, 21 de ellos operaron al mismo tiempo, alcanzando velocidades individuales que oscilaron entre 13 y 19 gigabits por segundo por cada láser activo.

El equipo científico utilizó una red de 25 láseres organizados en una estructura de cinco por cinco. Foto: Montaje SEMANA | MinTic / Adobe Stock

La unión de todas las señales permitió obtener una velocidad total de 362,7 Gbps en una distancia aproximada de dos metros. Este resultado representa un avance significativo frente a muchas tecnologías inalámbricas actuales y demuestra el potencial de transmitir enormes volúmenes de información casi de manera instantánea.

El avance tecnológico aparece en un momento en que las redes inalámbricas convencionales comienzan a mostrar señales de saturación. El crecimiento del teletrabajo, las plataformas de video en alta definición y la gran cantidad de dispositivos inteligentes conectados al mismo tiempo han incrementado la presión sobre las bandas de radio utilizadas por el wifi.

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Aunque, los expertos también advierten que las redes actuales presentan dificultades relacionadas con interferencias, estabilidad de señal y mayor consumo de energía. Frente a este escenario, los investigadores creen que la comunicación óptica inalámbrica podría convertirse en una alternativa capaz de aliviar parte del tráfico digital que hoy soportan las conexiones tradicionales.

El objetivo de esta tecnología no sería reemplazar completamente el wifi en el corto plazo, sino trabajar junto a él mediante sistemas híbridos. De esta manera, la transmisión de datos mediante luz podría encargarse de una parte de la conectividad en espacios interiores y mejorar el rendimiento general de las redes.