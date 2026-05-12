Preste atención si este mensaje aparece de forma inesperada en su celular: podría afectar llamadas y datos móviles

¿Le ha pasado que, de un momento a otro, aparece en su celular el mensaje “solo llamadas de emergencia”? Aunque muchas personas creen que esto significa que el teléfono se dañó o que la tarjeta SIM dejó de funcionar, en realidad se trata de otras advertencias.

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En los dispositivos de Apple, esta situación puede mostrarse con diferentes avisos. Cuando en la parte superior de la pantalla aparece “Sin servicio” o “Buscando”, el sistema señala que el iPhone no tiene conexión activa con una red celular disponible.

También existe el mensaje “Sólo SOS”, que tiene un significado distinto. En este caso, el operador no está ofreciendo cobertura, pero el celular aún puede intentar conectarse a otras redes cercanas para realizar llamadas de emergencia, siempre y cuando exista disponibilidad.

En los dispositivos de Apple, esta situación puede mostrarse con diferentes avisos. Foto: Getty Images

Esta diferencia resulta importante porque, aunque el equipo no cuente con servicio móvil normal, todavía podría mantener la capacidad de contactar servicios de emergencia. De esa manera, el teléfono conserva una función básica de comunicación incluso cuando la señal del operador principal falla.

¿Cuál es el motivo por el que aparece “solo llamadas de emergencia”?

Uno de los motivos más frecuentes por los que aparece el mensaje “solo llamadas de emergencia” está relacionado con problemas en la conexión a la red móvil. Según el medio especializado ADSLZone, el aviso sale cuando la señal del operador presenta fallas, cuando la persona se encuentra en un lugar sin cobertura o cuando la tarjeta SIM no está funcionando de manera adecuada.

Las líneas pueden suspenderse por falta de pago, por lo que también es importante confirmar con la compañía que el servicio continúe activo. Foto: Getty Images

En los dispositivos de Apple, también existen varias razones que pueden generar este problema. Entre ellas se encuentran errores con la cuenta del operador, interrupciones temporales en la red celular, restricciones para usar datos móviles o configuraciones pendientes que el usuario aún no ha instalado.

Además, algunos inconvenientes pueden estar relacionados con la SIM del equipo. Una tarjeta mal colocada, una eSIM sin activar o la desactivación de la línea en celulares con doble SIM pueden impedir que el teléfono se conecte correctamente al servicio móvil disponible.

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Por su parte, Samsung recomienda revisar aspectos como el estado del IMEI, el modo de red y la selección automática del operador. Asimismo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones advierte que las líneas pueden suspenderse por falta de pago, por lo que también es importante confirmar con la compañía que el servicio continúe activo.