¿Para qué sirve la rayita debajo de las letras F y J del teclado?

Aunque muchas personas usan el teclado todos los días para trabajar, estudiar o navegar en internet, pocos se han dado cuenta del pequeño detalle que aparece en casi todos los teclados del mundo: una diminuta rayita o relieve en forma horizontal debajo de las letras F y J.

La forma correcta de limpiar el teclado del computador sin necesidad de apagarlo: solo necesita oprimir esta tecla

El invento quedó registrado en 1982, por June E. Botich, y precisamente fue pensado para mejorar la precisión y por ende la velocidad de los mecanógrafos, previniendo que tuvieran que estar viendo hacía abajo.

Una guía secreta para escribir sin mirar

Las pequeñas líneas o relieves ubicados en las teclas F y J funcionan como puntos de referencia para los dedos índices. Gracias a ellas, las personas pueden ubicar sus manos correctamente sin necesidad de mirar el teclado.

En mecanografía, las teclas F y J indican dónde deben descansar los dedos índices. Foto: Getty Images

En mecanografía, esta posición se conoce como la “fila guía” o “fila base”. Allí se colocan los dedos antes de empezar a escribir:

El índice izquierdo sobre la letra F.

El índice derecho sobre la letra J.

Desde esa posición, cada dedo tiene asignadas ciertas teclas para facilitar la escritura rápida y reducir errores.

Una ayuda diseñada para mejorar la velocidad

El relieve no está puesto al azar, el objetivo es permitir que el usuario mantenga la vista en la pantalla mientras escribe, algo fundamental para aumentar la velocidad y la productividad.

El relieve de estas teclas ayuda a mejorar la velocidad y precisión al escribir. Foto: Cortesía de Logitech a Semana

Los mecanógrafos profesionales y quienes dominan la escritura táctil usan estas marcas para orientarse de inmediato, incluso en la oscuridad o sin observar el teclado. De hecho, muchas personas apoyan sus dedos sobre esas teclas sin darse cuenta, como una forma automática sin darse cuenta.

El atajo que no sabía que existía y le puede hacer la vida más fácil mientras trabaja en el computador

Un detalle presente en casi todos los teclados

La rayita de las teclas F y J existe desde hace décadas y se convirtió en un estándar internacional en computadores, teclados de escritorio e incluso algunos cajeros automáticos y dispositivos electrónicos.

Una raya más que suele pasar por inadvertida es la del número 5 (que esta en la mitad), esta raya permite que sea mucho más fácil guiarse con el teclado numérico pues al ser un cuadro de 3x3 se pueden identificar rápido los números para cifras grandes.

En algunos modelos, el relieve aparece como una pequeña línea; en otros, como un punto o una textura diferente. Sin embargo, la función es exactamente la misma: orientar los dedos sin depender de la vista.

Incluso los usuarios de teclados en diferentes idiomas o distribuciones, como QWERTY o AZERTY, suelen encontrar esta referencia táctil en posiciones similares.