Expertos encienden las alarmas y hacen importante advertencia sobre búsquedas en internet relacionadas con el Mundial 2026

Comienza la cuenta regresiva para el Mundial 2026 y millones de aficionados ya viven con emoción la expectativa por uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Sin embargo, la llegada de la Copa del Mundo también representa una gran oportunidad para los ciberdelincuentes, que buscan engañar a los fanáticos y hacerlos caer en trampas digitales.

Ya no más llamadas fantasma: activando esta opción en su celular podrá evitar que le cuelguen cuando usted contesta

Este tipo de eventos masivos, que atraen la atención de millones de personas en todo el mundo, también tienen un lado oscuro que muchas veces pasa desapercibido: el aumento de estafas y fraudes en línea. La emoción y la urgencia por conseguir boletos, artículos oficiales o acceso a transmisiones llevan a muchos usuarios a no verificar correctamente los sitios web o la información antes de realizar una compra. Por ello, expertos en ciberseguridad han entregado varias recomendaciones para evitar ser víctima de engaños.

Martina López, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, explicó en SEMANA que los criminales aprovechan el alto volumen de búsquedas e interacciones relacionadas con el Mundial para engañar a los usuarios. Entre las tácticas que más preocupan se encuentran el llamado “envenenamiento SEO” y la suplantación de marcas oficiales.

El envenenamiento SEO, también conocido como SEO poisoning, consiste en posicionar sitios maliciosos entre los primeros resultados de los buscadores mediante técnicas de optimización o aprovechando tendencias de alto interés, como un Mundial de fútbol.

Entre las amenazas más comunes están la venta de entradas falsas y el phishing. Foto: Getty Images

En este tipo de fraude, los atacantes crean páginas falsas utilizando palabras clave populares relacionadas con el evento, como “tickets”, “fixture”, “streaming”, “hospitality” o “promotions”. Para darles apariencia de legitimidad, suelen copiar contenido de medios reconocidos o utilizar plantillas automáticas con diseños similares a los de páginas oficiales.

Posteriormente, estos enlaces son difundidos de manera masiva en redes sociales y otros canales digitales para mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda. Una vez logran aparecer entre los primeros resultados, los delincuentes redirigen a las víctimas hacia programas maliciosos, formularios de phishing o falsas tiendas de venta de entradas.

Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente los enlaces antes de realizar pagos o compartir datos personales. Foto: Getty Images

El principal riesgo es que muchas personas suelen confiar en los primeros enlaces que aparecen en los buscadores, especialmente durante eventos que generan millones de consultas en tiempo real.

Por eso, los expertos recomiendan actuar con cautela y no confiar de inmediato en cualquier enlace o promoción. Antes de realizar pagos en línea o compartir información personal, es fundamental verificar cuidadosamente la autenticidad del sitio web, revisar la dirección del enlace y confirmar que se trate de plataformas oficiales. Un simple descuido puede terminar comprometiendo datos personales o incluso cuentas bancarias.