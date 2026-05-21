Ya no más llamadas fantasma: activando esta opción en su celular podrá evitar que le cuelguen cuando usted contesta

¿Le ha pasado que suena el celular, contesta y al otro lado cuelgan de inmediato? A este fenómeno se le conoce como “llamadas fantasma”, una modalidad de estafa que ha ganado fuerza en los últimos años y que ha encendido las alertas de expertos y autoridades, quienes recomiendan a los usuarios extremar las precauciones para proteger sus datos personales y financieros.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, los criminales realizan llamadas desde números desconocidos sin intención de entablar una conversación. Su objetivo es comprobar qué líneas telefónicas están activas.

Al responder, verifican que el número es válido y posteriormente pueden utilizarlo para intentar fraudes, haciéndose pasar por bancos, empresas o supuestos entregadores de premios con el fin de obtener información personal y cometer estafas. Por eso, las autoridades advierten que contestar este tipo de llamadas puede convertir al usuario en un blanco de delitos.

Más allá de evitar responder números desconocidos, existen herramientas en los celulares que ayudan a controlar estas comunicaciones. Una de ellas es el bloqueo de llamadas, aunque no siempre resulta totalmente efectivo, ya que los malhechores suelen utilizar múltiples números.

Existe la creencia de que colgar o rechazar las llamadas spam hará que cesen los intentos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Según explica la Comisión Federal de Comercio, muchos teléfonos cuentan con opciones para bloquear llamadas de números específicos, aunque en algunos dispositivos existe un límite de contactos que pueden restringirse.

Además, los celulares incluyen funciones como “No molestar”, que permite silenciar llamadas, mensajes y notificaciones, así como programar horarios en los que las comunicaciones se envían directamente al buzón de voz. Esta herramienta también puede configurarse para permitir llamadas de contactos importantes en caso de emergencia.

En Android, activar esta función es sencillo. Puede hacerse desde el menú de accesos rápidos, deslizando dos dedos desde la parte superior de la pantalla y seleccionando la opción correspondiente. Si no aparece allí, también es posible acceder desde Ajustes > Sonido > No molestar. Dentro del menú, solo hay que pulsar “Activar ahora”, aunque la ruta puede variar según la marca y la capa de personalización del dispositivo.

Las llamadas spam pueden contener contenido inapropiado o perturbador. Foto: Getty Images

La configuración incluye apartados como sonido y vibración, notificaciones, llamadas, mensajes, eventos y duración, desde donde el usuario puede definir excepciones y elegir qué alertas desea mantener activas. Incluso, es posible decidir de forma independiente si las alarmas, el contenido multimedia o los sonidos táctiles seguirán funcionando.

Finalmente, los expertos recomiendan no contestar llamadas de números desconocidos si no se espera ninguna comunicación. También aconsejan evitar respuestas afirmativas como “sí” o “de acuerdo” ante voces sospechosas o grabaciones automatizadas.

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Asimismo, recuerdan que nunca se debe compartir información personal o financiera por teléfono, incluso si quien llama asegura pertenecer a una entidad oficial. Informar a familiares y adultos mayores sobre esta modalidad de fraude y cómo actuar frente a estas llamadas también es clave para prevenir estafas.