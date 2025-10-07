Suscribirse

Google crea un nuevo prototipo de teclado que no se presiona, se gira: así es su invento

Este curioso dispositivo propone una experiencia completamente diferente, al estilo de los antiguos teléfonos de disco, para seleccionar letras y funciones.

Redacción Tecnología
7 de octubre de 2025, 7:17 p. m.
Rotar para escribir: el nuevo prototipo de teclado de Google recupera el sistema de dial.
En la búsqueda por reinventar la forma en que las personas interactúan con la tecnología, recientemente, Google presentó su nuevo prototipo de teclado basado en un dial que apuesta por la rotación para escribir, un “teclado nostálgico pero novedoso” que cualquiera puede fabricar en su casa con los materiales compartidos en código abierto.

El equipo japonés de Gboard, la aplicación de teclado de Google, presentó un prototipo que no llegará al mercado, pero cuyos datos de diseño y firmware fueron publicados en un repositorio de GitHub, de modo que cualquier persona puede fabricarlo por su cuenta.

Teclado de Google.
Este curioso dispositivo propone una experiencia completamente diferente: en lugar de presionar teclas, los usuarios deben girar un dial, al estilo de los antiguos teléfonos de disco, para seleccionar letras y funciones.

Se trata de un prototipo de teclado físico creado por diversión, a ejemplo del teclado de doble cara presentado el año pasado o el Gboard Stick de hace tres años. La novedad responde al nombre de el Gboard Dial Edition.

Contexto: Cómo tener internet gratuito en casa de forma fácil y rápida: tres métodos seguros que debería activar

La base de esta nueva propuesta es la rotación. Para ello, han incorporado diales a una placa base, que se usan como los antiguos teléfonos fijos de disco rotatorio: se inserta el dedo en el agujero del letra o función que se quiera activar, se rota hasta alcanzar el tope y se suelta, para que al regresar a su posición original, se marque lo escogido.

Hasta ahora, los teclados se basaban principalmente en pulsar. Esto no significa que pulsar sea malo, pero tras reflexionar un poco, se me ocurrió este teclado nostálgico, pero novedoso”, explicaron desde el equipo de Gboard, en su blog oficial.

Gboard ダイヤルバージョン / Gboard Dial Version

Este teclado se presentó en realidad el pasado 1 de octubre (10/1, en inglés), una fecha que coincide con el número de teclado que tiene este teclado: 101. Se dirige a usuarios de cualquier edad porque, como dicen, “cualquiera puede usarlo. Es solo un teclado”.

*Con información de Europa Press.

