El atajo que no sabía que existía y le puede hacer la vida más fácil mientras trabaja en el computador

Tener un computador representa una gran ventaja para la realización de diversas tareas cotidianas, ya sea en el ámbito laboral o académico. Su portabilidad permite transportarlo con facilidad en un bolso, sin depender de cables u otros accesorios que pueden resultar incómodos.

No obstante, más allá de esta practicidad, es fundamental considerar que el PC ofrece una amplia gama de funciones que facilitan la comunicación y la organización de la información. Sin embargo, muchas veces los usuarios pasan por alto los atajos de teclado que están a su disposición para optimizar el tiempo y mejorar la productividad.

Estos trucos pueden mejorar la funcionalidad del PC. | Foto: Getty Images

Los atajos son combinaciones de teclas que sustituyen acciones que normalmente requerirían varios pasos con el ratón o menús. Por ejemplo, en lugar de dirigirse al menú de edición y seleccionar “Copiar”, basta con presionar Ctrl + C; para “Pegar”, se utiliza Ctrl + V; y para “Cortar”, Ctrl + X. Aunque a simple vista parecen acciones sencillas, cuando se repiten decenas o cientos de veces durante una jornada, la diferencia en velocidad y comodidad es significativa.

De acuerdo con Computer Hoy, uno de los atajos más útiles es Ctrl + Shift + T. Este resulta ideal para la gestión de pestañas en los navegadores web. Durante las tareas diarias, es común abrir múltiples pestañas que pueden llegar a confundirse o cerrarse accidentalmente.

En lugar de acudir al historial de navegación, basta con pulsar esta combinación para reabrir la última pestaña cerrada, lo que hace el proceso mucho más ágil. Conviene tener presente que este comando permite recuperar únicamente la pestaña más reciente; en caso de requerir revisar todas las visitas anteriores, debe emplearse Ctrl + H, que muestra el historial completo.

Windows 11 es la versión más reciente del sistema operativo de Windows. | Foto: Getty Images

Otro aspecto importante es que los atajos no se limitan a las funciones básicas del sistema operativo. La mayoría de programas, desde procesadores de texto hasta editores de video o software de programación, cuentan con combinaciones de teclas específicas que facilitan su uso. Por ejemplo, en Microsoft Word es posible dar formato a un texto con Ctrl + B (negrita) o Ctrl + I (cursiva). En los navegadores web, Ctrl + T abre una nueva pestaña, mientras que Ctrl + W la cierra.