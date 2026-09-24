iPhone 18 Pro: Apple confirma qué causa los reinicios inesperados y que las llamadas se cuelguen solas

Usuarios de los teléfonos iPhone 18 Pro y Pro Max han experimentado problemas de funcionamiento en sus dispositivos, caracterizados por congelamientos del sistema que desembocan en un reinicio automático.

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Ante la preocupación generada, Apple ha confirmado la existencia de esta falla y ha anunciado que la resolverá de forma definitiva mediante una revisión de software.

El origen de los bloqueos repentinos

El inconveniente surge al intentar desbloquear el teléfono mediante Face ID, la tecnología de reconocimiento facial que permite acceder al dispositivo con el rostro. Cuando la verificación facial falla —algo que suele suceder si el rostro está parcialmente cubierto o en condiciones de baja iluminación—, la pantalla del teléfono se bloquea de inmediato y el equipo se reinicia a los pocos segundos.

El problema comienza durante el desbloqueo cuando Face ID no logra verificar el rostro. Foto: Getty Images

Conviene precisar que el término “cuelgues” hace referencia al congelamiento completo del sistema operativo del equipo durante este proceso, y no a la interrupción de las llamadas telefónicas.

Fallo en la programación, no en las piezas

En un principio, existían temores de que el problema se debiera a un defecto en las piezas físicas del equipo, en concreto en la cámara infrarroja utilizada para el escaneo facial. Apple rediseñó este componente ubicándolo debajo de la pantalla, en la esquina superior izquierda, con el fin de reducir el tamaño de la Isla Dinámica (el área interactiva ubicada en la parte superior del panel).

El problema de los nuevos equipos estaría relacionado con iOS 27 y no con su hardware. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, la compañía aclaró que los componentes físicos están intactos. La falla proviene de una imperfección en iOS 27, el sistema operativo que administra el teléfono, por lo que no será necesario acudir al soporte técnico para sustituir el dispositivo por una unidad nueva.

Disponibilidad de la corrección

Para solucionar este inconveniente, Apple lanzará una actualización de software a principios de la próxima semana. La instalación de este parche corregirá el error en iOS 27 y devolverá la estabilidad al proceso de desbloqueo facial sin que el teléfono vuelva a congelarse o reiniciarse.