Apple puso sobre la mesa dos propuestas que, aunque pertenecen a la misma generación, buscan ofrecer experiencias diferentes. El iPhone Duo representa la llegada de la compañía al segmento de los teléfonos plegables, mientras que el iPhone 18 Pro Max conserva el formato tradicional y concentra sus novedades en áreas como fotografía, video y batería.

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Por eso, decidir entre ambos no depende únicamente de cuál tiene más funciones. Las características de cada modelo pueden resultar más relevantes según el uso que se le quiera dar al celular.

Dos formas distintas de aprovechar la pantalla

El iPhone Duo puede abrirse para mostrar una pantalla interna de 7,6 pulgadas, mientras que cerrado es de 5,4 pulgadas. Además, permite dividir el espacio para utilizar dos aplicaciones al tiempo y es compatible con Apple Pencil en ambas pantallas.

El iPhone 18 Pro Max, en cambio, ofrece una pantalla única de 6,9 pulgadas. No cuenta con las funciones de multitarea del Duo ni permite utilizar el lápiz de Apple.

“A finales de año, el iPhone Duo será compatible con el Apple Pencil con USB-C, para tomar notas, hacer bocetos o revisar documentos en cualquiera de las dos pantallas”, comentó Apple.

Ambos celulares tienen características diferentes que pueden cambiar la decisión de compra. Foto: @theapplehub

Así, el formato plegable puede resultar especialmente llamativo para quienes buscan más espacio para trabajar, escribir o consumir contenido sin recurrir a una tableta.

Las cámaras marcan otra diferencia

En cuanto a la fotografía, los dos cuentan con una cámara principal de 48 megapíxeles y un ultra gran angular, pero el Pro Max añade un teleobjetivo.

El modelo tradicional también ofrece un alcance de hasta ocho aumentos con calidad óptica y hasta 40 aumentos digitalmente. El iPhone Duo llega a dos aumentos ópticos y 10 digitales.

Además, el Pro Max incorpora herramientas dirigidas a quienes buscan mayor control al grabar o editar contenido, como ProRAW, ProRes RAW y Apple Log 2.

El Pro Max ofrece más autonomía

La batería también separa las propuestas. El iPhone Duo alcanza hasta 24 horas de autonomía típica, mientras que el Pro Max llega hasta 30 horas.

“En el iPhone 18 Pro Max, cinco minutos de carga por cable proporcionan en torno a siete horas de reproducción de video y, según un nuevo modelo de uso de la batería que se basa en datos reales, una carga completa ofrece hasta 30 horas de uso”, explicó Apple.

El Pro Max alcanza una mayor autonomía y también ofrece una carga más rápida. Foto: Getty Images

La carga rápida favorece al segundo: puede alcanzar 50 % en unos 15 minutos, frente a aproximadamente 20 minutos en el iPhone Duo.

El precio también cambia la decisión

En Colombia, los precios estimados parten de $ 9.399.000 para el iPhone Duo y de $ 6.299.000 para el iPhone 18 Pro Max de 256 GB.

No se trata simplemente de escoger entre un modelo ‘mejor’ y otro ‘peor’. El Duo apuesta por transformar la experiencia del teléfono mediante su formato plegable y sus funciones de productividad, mientras que el Pro Max mantiene el diseño convencional y pone el acento en cámaras, video y autonomía.