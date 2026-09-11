Si el enchufe saca chispas cada vez que conecta un electrodoméstico, no lo ignore: podría ser una señal de alerta

Seguramente alguna vez le ha pasado: conecta un electrodoméstico a la toma de corriente y, de repente, aparece una chispa. Aunque suele parecer un hecho sin importancia, esta situación es más común de lo que muchos creen y, en algunos casos, puede ser una señal de que existe un problema eléctrico que no conviene pasar por alto.

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Según expertos de Electrical Safety, este fenómeno puede estar relacionado con un arco eléctrico, una descarga que ocurre cuando la electricidad salta entre conductores o hacia una superficie conectada a tierra dentro del sistema eléctrico.

En los casos más extremos, puede alcanzar temperaturas cercanas a los 20.000 °C, aproximadamente cuatro veces la temperatura de la superficie del Sol. Además, puede causar quemaduras externas e internas, lesiones en los ojos y los oídos, pérdida de la visión por el intenso destello ultravioleta e incluso intoxicación por la inhalación de gases o partículas de metal vaporizado.

Este tipo de descarga suele producirse cuando un conductor energizado entra en contacto accidental con otro conductor o con una superficie conectada a tierra. También puede originarse por fallas en los equipos eléctricos. Aunque muchas personas lo asocian con instalaciones de alto voltaje, diversos estudios advierten que los sistemas de bajo voltaje también pueden representar un riesgo importante.

La gravedad del incidente depende de varios factores, como la intensidad de la corriente, el tiempo que dura la descarga, la distancia entre la persona y el arco eléctrico, y las condiciones del entorno.

El verdadero motivo por el que salen chispas al conectar un electrodoméstico. Foto: Getty Images

Las causas más comunes de un arco eléctrico

Entre las situaciones que pueden favorecer la aparición de un arco eléctrico se encuentran:

Fallas en los equipos eléctricos.

Caída de herramientas o piezas metálicas sin aislamiento.

Uso de instrumentos inadecuados.

Trabajos con tensión en equipos dañados.

Conexiones sueltas o partes energizadas expuestas.

Cuándo una chispa en el enchufe deja de ser normal

Si las chispas aparecen de forma frecuente al conectar un aparato, ya no se trata de un comportamiento normal. Esto puede indicar un desgaste en las clavijas del enchufe o una pérdida de presión en los contactos internos, lo que favorece la formación de arcos eléctricos repetitivos y aumenta el riesgo de un incendio.

Cuando conecta un electrodoméstico, es normal que en algunos casos aparezca una pequeña chispa instantánea. Foto: Getty Images

Algunas señales de alerta son los destellos intensos, los chasquidos, las manchas negras alrededor del enchufe, el olor a plástico quemado, las deformaciones o las clavijas que se calientan más de lo habitual.

Ante cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable es dejar de usar esa toma de corriente, evitar solucionar el problema con regletas o adaptadores y solicitar la revisión de un electricista, ya que la falla podría comprometer el resto de la instalación eléctrica de la vivienda.