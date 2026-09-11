El electrodoméstico que sí o sí debería desenchufar al salir de casa para ahorrar energía y evitar una factura más cara

La factura de la electricidad puede aumentar sin que muchas personas sepan con certeza cuál es la causa. Aunque el aire acondicionado o la ducha eléctrica suelen ser los primeros señalados por su alto consumo, hay otros electrodomésticos que también pueden elevar el gasto, ya sea por la forma en que funcionan o porque permanecen conectados durante largas horas.

El electrodoméstico de la casa que más atrae colonias de hormigas: podría sufrir daños de gran magnitud

El ahorro no depende únicamente de la cantidad de aparatos que haya en casa. También influye cuáles se usan, cuánto tiempo permanecen encendidos y el estado en el que se encuentran. Un equipo antiguo, con poco mantenimiento o que funciona de manera permanente, puede consumir mucha más energía de la esperada.

Cada electrodoméstico tiene una potencia diferente, medida en vatios (W), que indica la electricidad que necesita para operar. Sin embargo, el consumo real también está determinado por el tiempo que permanece en funcionamiento.

Qué aparatos consumen más electricidad incluso cuando están apagados

Existe la creencia de que, al apagar un electrodoméstico, deja de consumir energía, pero no siempre es así. Varios dispositivos continúan utilizando electricidad mientras siguen conectados al enchufe, un fenómeno conocido como consumo en espera o standby, que puede incrementar la factura sin que el usuario lo perciba.

Si la vivienda va a quedar vacía durante varios días, revisar qué equipos pueden desconectarse es una medida sencilla. Foto: Getty Images

Según estudios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), citados por Endesa, algunos equipos destacan por el gasto que mantienen incluso cuando parecen estar apagados.

La impresora lidera la lista, con un consumo aproximado de 52,6 kWh al año en modo de espera. En segundo lugar aparece el router wifi, que puede alcanzar los 35 kWh anuales, ya que normalmente permanece conectado las 24 horas del día.

El consumo "fantasma" puede pasar desapercibido durante todo el año. Foto: Getty Images

Aunque estas cifras corresponden a cada aparato por separado, el impacto puede ser mayor cuando en una casa hay varios dispositivos conectados de forma permanente. Por eso, desconectar los dispositivos que no se utilizan con frecuencia o usar regletas con interruptor puede ser una medida sencilla para reducir el consumo innecesario.

Si se va a salir de casa durante varias horas o varios días, una buena práctica es dejar desenchufados aquellos electrodomésticos que no necesitan permanecer conectados, evitando así un gasto de energía que pasa desapercibido, pero que puede reflejarse en la factura al final del mes.