Ideam explica por qué se están registrando ‘heladas’ en varias zonas de Colombia: lo más intenso estaría por venir

Colombia atraviesa días de fuertes contrastes en sus temperaturas. Mientras algunas regiones han registrado valores superiores a los 40 °C, en otras zonas las madrugadas han llevado los termómetros hasta cerca de los 2 °C.

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Aunque comúnmente se habla de ‘heladas’ para describir estas condiciones, el fenómeno tiene una explicación relacionada con la poca presencia de nubes y humedad durante las noches.

¿Por qué hace tanto frío en algunas zonas?

El Ideam explicó que durante los primeros días de septiembre se presentó una combinación de condiciones que favoreció temperaturas muy diferentes entre el día y la madrugada.

De acuerdo con la entidad, hubo “cielos despejados, baja nubosidad, poca humedad y mayor radiación solar”, una situación que permitió que el suelo se calentara con fuerza durante el día, pero también que perdiera rápidamente ese calor durante la noche.

La falta de nubes permitió que algunas zonas se enfriaran rápidamente durante la noche. Foto: Getty Images

El resultado fue un marcado contraste térmico. El Ideam señaló que estas condiciones “favorecieron un fuerte calentamiento diurno y un rápido enfriamiento nocturno”.

Los registros más bajos se concentraron principalmente en Boyacá y Nariño. En Cerinza y Pupiales se alcanzaron 2,2 °C, mientras que Paipa registró 2,4 °C, Toca 3,2 °C y Duitama 3 °C.

El calor también llegó a niveles extremos

El fenómeno no se limitó al frío. Durante el mismo periodo, varias zonas del país tuvieron temperaturas máximas muy por encima de lo habitual para septiembre.

Pailitas, en Cesar, llegó a 42 °C; Fredonia, en Antioquia, alcanzó 41,4 °C, y Natagaima, en Tolima, registró 41,2 °C.

Tres municipios registraron temperaturas superiores a los 41 °C durante este periodo. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Ideam indicó que se trató de “un episodio de calor extremo y generalizado”, con especial incidencia en regiones como el Caribe y la zona Andina.

El frío podría aumentar en los próximos días

La situación todavía podría presentar nuevos extremos. Según el Ideam, las temperaturas máximas aumentarían especialmente entre el 10 y el 12 de septiembre.

En contraste, “las temperaturas mínimas podrían descender entre el 11 y el 13 de septiembre”, con la madrugada del 12 como el momento de mayor enfriamiento.

La entidad señaló que este descenso podría sentirse principalmente en Nariño, la sabana de Bogotá, el nororiente de Boyacá, Cauca y el suroccidente del Tolima.

El Ideam también advirtió que estas condiciones pueden tener efectos sobre “la agricultura, los recursos hídricos, la salud y los ecosistemas”, por lo que recomendó mantener el seguimiento de las condiciones meteorológicas.