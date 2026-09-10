Científicos desarrollan un extraño material para construir casas en Marte: podría ser una alternativa más sostenible

En un estudio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, publicado en la revista Chem Circularity, investigadores desarrollaron una fórmula que algún día podría usarse para imprimir casas en 3D en Marte. La fórmula combina rocas marcianas con ingredientes terrestres: gelatina y levadura. Una vez seco y endurecido, este material de construcción vivo es tan resistente como el hormigón de baja calidad y puede descomponerse, reciclarse y volver a elaborarse para nuevas construcciones.

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Marte es un lugar terrible para construir una casa. Hace un frío glacial, está plagado de radiación y prácticamente en el vacío. Sin mencionar que los materiales de construcción, incluso para un refugio modesto, podrían pasar meses viajando por el espacio antes de que comience la construcción.

“Mi inspiración surgió de las frutas liofilizadas, que se endurecen con el tiempo”, explica Jishen Qiu, ingeniero civil y autor principal de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. La temperatura y la presión extremadamente bajas de Marte crean condiciones similares a las de la liofilización. “Así que me pregunté si podríamos aprovechar eso y crear algunos materiales”.

Este material de construcción vivo es tan resistente como el hormigón de baja calidad y puede descomponerse, reciclarse y volver a elaborarse para nuevas construcciones. Foto: Europa Press

Para producir el material imprimible, Qiu necesitaba la mezcla precisa de arena y pegamento, este último elaborado con gelatina y una levadura especializada. El equipo desarrolló una levadura recubierta con proteínas altamente adhesivas, incluidas las que utilizan los mejillones para adherirse a las rocas. La gelatina une los ingredientes y proporciona un soporte para el crecimiento celular, mientras que la arena aporta masa y estructura.

Posteriormente, el equipo probó el material en condiciones que simulaban las de Marte. Una vez que la mezcla pasa por la boquilla, el frío extremo y la baja presión la liofilizan. El agua se congela y se transforma directamente de hielo a vapor, dejando tras de sí poros microscópicos. El resultado se asemeja a una espuma ligera y porosa.

El equipo probó el material en condiciones que simulaban las de Marte. Foto: NASA-BBC

Por ahora, las estructuras impresas son pequeñas cúpulas del tamaño de un corcho de vino, de unos 45 mm de alto y 30 mm de ancho. Pero el material en sí es resistente, con una resistencia a la compresión de 10 a 12 megapascales, comparable a la del hormigón de baja resistencia.

“Este material es lo suficientemente resistente como para construir un edificio de una o dos plantas en la Tierra, cuya gravedad es tres veces mayor que la de Marte”, destaca Qiu. “Por lo tanto, probablemente se pueda construir fácilmente un edificio de varias plantas en Marte con este material”.

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Muchas propuestas para construir ciudades extraterrestres implican calentar y fundir rocas marcianas o polvo lunar para convertirlos en ladrillos y vigas. Pero esto requiere una cantidad considerable de energía. El material de base biológica no solo ahorra energía térmica gracias a un método de fabricación completamente diferente, sino que también podría impulsar una economía circular en Marte. Los colonos podrían recuperar la levadura de las estructuras desmanteladas y cultivarla en biorreactores. “Mientras quede una sola levadura viva, se pueden volver a cultivar”, dice Qiu.

Ilustración de Marte, el planeta rojo de nuestro sistema solar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Hasta ahora, el material biológico solo se ha probado en la Tierra. El equipo desconoce si las levaduras pueden sobrevivir en las condiciones reales de Marte. Este material de construcción vivo aún depende, aunque en menor medida, de ingredientes terrestres, y su éxito dependerá de los avances en la tecnología de cohetes. Qiu estima que una ingeniería significativa in situ podría requerir cientos de toneladas de carga desde la Tierra.

“Me sorprendería que los materiales para la ingeniería marciana del futuro no fueran tan diversos como los utilizados en la ingeniería terrestre, y la biología sin duda contribuirá”, concluye Qiu.

*Con información de Europa Press.