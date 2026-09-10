Elon Musk rompe el silencio tras el estreno de un documental sobre su vida: lo calificó de “difamatorio” y “aburrido”

El empresario y exasesor principal del presidente de Estados Unidos, Elon Musk, vuelve a estar en el centro de la atención. Está vez por una reacción que tuvo el magnate al estreno de un documental de una plataforma de streaming que lleva su nombre y no dudó en calificar la producción como una obra “difamatoria” y “aburrida”.

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Se trata de una película producida por HBO y dirigida por Alex Gibney, que fue presentada en el Festival de Cine de Venecia antes de su llegada a los cines de Estados Unidos, prevista para el 16 de octubre. La producción reúne testimonios críticos sobre la vida privada del empresario, sus compañías y su creciente influencia política.

Con una duración cercana a las cuatro horas, el documental recibió una ovación de aproximadamente cuatro minutos tras su presentación en Venecia. Uno de sus segmentos más controvertidos está dedicado a DOGE, la estructura gubernamental con la que Musk tuvo participación durante la Administración de Donald Trump. La producción aborda el papel que desempeñó y las decisiones que tomó el empresario dentro del organismo.

La producción reúne testimonios críticos sobre la vida privada del empresario, sus compañías y su creciente influencia política. Foto: Getty Images

El magnate arremete contra el documental

Aunque se desconoce si Elon Musk vio el documental, su reacción no tardó en llegar. A través de una serie de mensajes publicados en X, el magnate expresó su postura frente a la producción dirigida por Alex Gibney, que presenta testimonios críticos sobre su vida privada, sus empresas y su influencia política.

El empresario respondió a un video de Gibney durante la conferencia de prensa del documental y acompañó su reacción con un comentario en el que escribió: “La mi***a de perro merece más respeto”.

Dogshit is worth more respect than Gibney — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2026

Luego, Musk acusó al director de “armar una lista negra de personas que tienen algo en su contra o que ni siquiera me conocen, pero que aun así tienen algo en contra”. Además, cuestionó su integridad y lo calificó como un “ser humano horrible”.

Gibney just assembled a hit list of people who either have an axe to grind or don’t even know me (but still have an axe to grind).



He has ZERO integrity. Horrible human. — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2026

A su vez, el empresario calificó el documental como “una pieza difamatoria que fracasa en su objetivo y comete el pecado capital de resultar aburrido”, y cuestionó especialmente su duración de cuatro horas.

It’s a hit piece that misses, and makes the fatal sin of being boring for 4 hours — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2026

“Gibney tiene cero integridad. Cero. Afortunadamente, sus películas son aburridas”, escribió el magnate en otra publicación hecha a través de la red social X.

Gibney has zero integrity. Zero.



Fortunately, his movies are boring af 😂 — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2026

¿Por qué la voz de Musk no aparece?

Gibney explicó durante la conferencia de prensa en Venecia que intentó contar con la participación de Musk desde las primeras etapas del proyecto, pero el empresario rechazó la solicitud. Ante esta negativa, el equipo de producción optó por utilizar declaraciones públicas del magnate y crear un avatar digital basado en frases que él había pronunciado previamente.