¿WhatsApp no funciona bien por falta de espacio? Así puede recuperar almacenamiento sin perder lo importante

El rendimiento óptimo de las aplicaciones móviles depende directamente de la memoria del teléfono. Desde el Servicio de ayuda de WhatsApp se explica que, “Para que WhatsApp funcione correctamente, asegúrate de que el teléfono tenga suficiente espacio de almacenamiento disponible”.

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El impacto de la memoria en la aplicación

A veces se notan discrepancias entre las cifras de memoria que muestra la aplicación y las del celular. Ante esto, WhatsApp aclara que “Es posible que haya una diferencia en el uso de almacenamiento que la aplicación WhatsApp y tu teléfono con Android indican”, lo cual se origina “principalmente a la diferencia en la forma en que WhatsApp calcula el almacenamiento y la forma en que lo hace el sistema operativo de tu teléfono”.

Las cifras de almacenamiento de WhatsApp pueden no coincidir con las que muestra el teléfono. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cuando el espacio se agota, la plataforma emite advertencias. El centro de asistencia técnica de WhatsApp señala que “Si la cantidad de almacenamiento disponible en el dispositivo llega a niveles sumamente bajos, es posible que WhatsApp no funcione correctamente”, agregando que “Si esto sucede, WhatsApp puede solicitarte que liberes espacio para que continúes usando la aplicación”.

Medidas previas y administración interna

Para administrar los datos —es decir, organizar fotos, videos o documentos acumulados— la empresa recomienda prevención. WhatsApp advierte a los usuarios: “Te sugerimos que hagas una copia de seguridad de tus chats en tu cuenta de Google antes de eliminar cualquier contenido de tu teléfono”.

Antes de borrar archivos de WhatsApp, la plataforma recomienda hacer una copia de seguridad de los chats. Foto: Getty Images

Para eliminar archivos multimedia específicos del chat

Abra el chat que desea limpiar. Toque el ícono de opciones > Más > Vaciar chat. Seleccione Borrar contenido multimedia. Marque o desmarque las categorías de elementos que desea remover (Videos y GIF, Fotos, Stickers, Documentos y Audio). Si lo requiere, seleccione la opción para incluir o excluir los mensajes destacados. Presione Borrar contenido multimedia.

Para vaciar todo el contenido del chat

Abra el chat que desea vaciar. Toque el ícono de opciones > Más > Vaciar chat. Presione Vaciar chat.

Una vez protegida la información, se puede revisar el menú de ajustes para ubicar elementos grandes o reenviados. También es posible limpiar un chat específico usando la opción de vaciar.

Respecto a esta función, WhatsApp precisa que “Si vacías un chat, no se eliminará el chat en sí ni se te quitará de un grupo”, sino que “El chat seguirá apareciendo en la pestaña Chats, a menos que lo elimines”.

Consecuencias de borrar contenido

Es indispensable comprender las implicaciones de remover archivos multimedia (imágenes o grabaciones). WhatsApp resalta de manera explícita que “Si eliminas un elemento de este modo, se borrará de forma permanente. No podrás volver a descargarlo desde el chat en el que estaba”. Además, aclara que “El elemento solo se elimina para ti. Las otras personas en el chat podrán seguir viéndolo”.

Finalmente, sobre la memoria física del equipo, la compañía recuerda que “Los elementos eliminados todavía podrían estar guardados en tu dispositivo”, por lo que “Si tienes varias copias de un elemento, también deberás eliminar todas las copias para liberar espacio”.