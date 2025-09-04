Mantener el baño limpio debería ser una de las prioridades en los hogares y una de las partes a las que más se debe prestar atención es el inodoro, pues mantenerlos desinfectado es fundamental para prevenir la proliferación de bacterias, virus y otros patógenos que pueden causar afecciones gastrointestinales u otros inconvenientes de salud.

Esta es una superficie que con frecuencia está expuesta a microorganismos debido al contacto constante con desechos orgánicos. Una limpieza regular reduce significativamente el riesgo de contagio, especialmente en las viviendas en donde habitan niños, personas mayores o personas con sistemas inmunológicos débiles.

Limpiar de forma frecuente el inodoro ayuda a evitar malos olores, acumulación de sarro, manchas y obstrucciones, lo que prolonga la vida útil del sanitario y mejora la percepción de higiene en el baño.

La limpieza del inodoro es clave para evitar la proliferación de bacterias. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien hay productos comerciales y químicos que ayudan en estos procesos, lo cierto es que también hay ingredientes que normalmente se tienen en casa, que son fáciles de utilizar y, además, suelen ser económicos.

Uno de ellos es el vinagre, que normalmente se mezcla con bicarbonato y se aplica en el inodoro, pero hay un truco que también resulta eficiente, porque además de contribuir a eliminar los malos olores del baño, es una buena opción para desinfectar el baño en poco tiempo y, lo mejor, sin mucho esfuerzo.

Según el portal Tu Hogar, así se puede poner en práctica, teniendo a la mano estos elementos.

Se deben tener 500 mililitros de vinagre blanco.

Un cepillo indicado para la limpieza

Una esponja

Guantes de limpieza.

La limpieza del inodoro es clave para evitar afecciones de salud. | Foto: Getty Images

Se vacía el tanque de agua o cisterna. Se vierte dentro del tanque la totalidad del vinagre blanco. Se espera a que la cisterna se llene de agua de nuevo, se espera unos minutos para que se limpie el tanque y luego se vacía para que el agua con vinagre pase al inodoro. Se deja reposar el vinagre en la taza durante 15 minutos aproximadamente para eliminar las manchas y desinfectar la parte interior de la misma. Posteriormente, se limpia con el cepillo para retirar toda la suciedad acumulada y luego se pasa una esponja por la parte superior y el exterior del inodoro. Se baja nuevamente la palanca de la cisterna para enjuagar. Si se desea aromatizar este espacio, la recomendación es agregar una taza de fabuloso o cualquier otro producto que le brinde aroma agradable y limpieza.