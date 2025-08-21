La efectiva fórmula casera para eliminar el sarro del inodoro y dejarlo sin manchas

El baño es uno de los espacios de la casa al que se le debe realizar limpieza de forma permanente, debido a que es una de las áreas con mayor exposición a bacterias, virus y otros microorganismos que pueden causar afecciones de salud.

La acumulación de residuos orgánicos, sarro y humedad crea un ambiente ideal para el desarrollo de gérmenes como E. coli, salmonela y hongos, los cuales pueden propagarse a través del aire o el contacto y poner en riesgo la salubridad en el hogar. Una limpieza regular y de forma adecuada reduce significativamente estos riesgos, promoviendo un entorno más higiénico y seguro.

En este espacio, uno de los elementos que requiere de especial cuidado es el inodoro, pues es de las áreas con mayor concentración de gérmenes y bacterias. Si no se limpia, estos patógenos pueden convertirse en fuente de enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y problemas respiratorios, entre otras.

Hay trucos caseros para dejar el inodoro blanco y reluciente. | Foto: Getty Images

Además, un inodoro sucio puede dañarse con el tiempo, obstruirse con más facilidad o generar corrosión en sus partes, lo que implica reparaciones costosas. Por ello, mantenerlo limpio no solo es una cuestión de salud.

Así las cosas, para realizar limpiezas exhaustivas del inodoro es posible recurrir a productos comerciales que se consiguen en el mercado, pero también hay ingredientes caseros que funcionan muy bien.

Dos de ellos son el vinagre y la sal, productos ideales para quitar el sarro que se va formando con el paso del tiempo. Para sacar provecho de esta fórmula casera es necesario mezclarlos y agregar un poco de agua caliente.

Una vez se juntan se ponen en el inodoro y se dejan actuar durante unos minutos, incluso puede dejarse durante la noche para que se eliminen las manchas amarillas que con frecuencia aparecen, además del sarro que es difícil de desprender.

Se dice que esta práctica fórmula, además, de limpiar el inodoro, también ayuda a desatascar las tuberías.

Con el tiempo, el inodoro puede acumular manchas y suciedad. | Foto: Getty Images

Otra fórmula

Otra opción es mezclar el vinagre con bicarbonato de sodio. Esta es una de las combinaciones más utilizadas por su reacción efervescente que ayuda a desprender el sarro acumulado.

Para ello se vierte una taza de vinagre blanco en el inodoro y se deja actuar por 10 minutos. Luego se espolvorea una cantidad generosa de bicarbonato sobre las mismas áreas, se frotan bien las manchas con un cepillo.

La efervescencia resultante entre estos dos ingredientes permite que los depósitos se aflojen más rápidamente, siendo posible desprenderlos con menos esfuerzo.

Hay algunos factores que dificultan la limpieza del inodoro y que deben tenerse en cuenta. Una de ellas es precisamente la acumulación de sarro, el cual se genera por los minerales que se encuentran en el agua y que puede volverse difícil de eliminar con el paso del tiempo.