Ya no tendrá que ir hasta el baño: China presentó un inodoro inteligente que se mueve por toda la casa y llega hasta donde usted esté

La tecnología se ha convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana. Hoy está presente en casi todos los momentos del día, simplificando actividades que antes requerían más tiempo y esfuerzo. Desde que una persona se despierta hasta que termina su jornada, diferentes dispositivos y herramientas tecnológicas acompañan sus rutinas de forma tan natural que muchas veces pasan desapercibidos.

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Durante las últimas décadas, los avances tecnológicos han transformado la manera en que los usuarios se comunican, trabajan, estudian, realizan compras y se entretienen. Los teléfonos inteligentes, los electrodomésticos conectados, las plataformas digitales y los servicios en línea han permitido que diversas tareas se realicen de forma rápida y eficiente, con apenas unos toques en una pantalla.

En medio de esta evolución, las grandes compañías continúan desarrollando dispositivos cada vez más sofisticados. Algunas de estas innovaciones parecen sacadas de una película de ciencia ficción y, aunque hace algunos años habrían parecido imposibles, hoy están cada vez más cerca de convertirse en una realidad cotidiana.

Un ejemplo de ello llega desde China, donde fue presentado un inodoro robotizado capaz de desplazarse por la vivienda. Según informó el portal especializado Xataka, la empresa Yueban dio a conocer en Shanghái el Xiaoban, un váter inteligente diseñado especialmente para personas con movilidad reducida, adultos mayores y pacientes en proceso de recuperación.

Su sistema de navegación le permite detectar obstáculos y moverse de forma segura por diferentes espacios del hogar. Foto: Tomado de YouTube OTOFOOTAGE

El funcionamiento del dispositivo se basa en un sistema de navegación autónoma impulsado por sensores LiDAR y de ultrasonido, tecnologías similares a las que utilizan los robots aspiradores para desplazarse dentro de una vivienda. Gracias a ello, puede identificar obstáculos y movilizarse de forma segura por diferentes espacios del hogar.

Una de sus principales novedades es que puede ser llamado por el usuario mediante comandos de voz o un control remoto. De esta manera, el sanitario se desplaza hasta el lugar donde se encuentra la persona, evitando que tenga que trasladarse hasta el baño.

Como no está conectado de manera permanente al sistema de alcantarillado, incorpora un depósito hermético para almacenar los residuos y un mecanismo de trituración que ayuda a reducir el riesgo de obstrucciones.

Además, cuenta con un sistema de vaciado automático que puede operar de dos formas. La primera consiste en regresar a una estación conectada a la red de saneamiento para realizar la descarga y la limpieza. La segunda le permite dirigirse hasta un baño convencional, donde un brazo mecánico deposita los residuos directamente en el inodoro.

El dispositivo puede desplazarse de manera autónoma dentro de la vivienda gracias a sensores LiDAR y de ultrasonido. Foto: Tomado de YouTube OTOFOOTAGE

La higiene también ocupa un papel importante en este innovador dispositivo. Para ello incorpora un sistema de esterilización mediante luz ultravioleta (UV), que ayuda a reducir la presencia de bacterias y los malos olores. Asimismo, incluye funciones habituales en los sanitarios inteligentes de gama alta, como bidé, secado con aire caliente y autolimpieza automática.

Su precio en China ronda los 28.999 yuanes, por lo que se trata de una solución tecnológica de alta gama dirigida a un segmento muy específico de usuarios. Aunque representa una inversión considerable, sus prestaciones buscan ofrecer mayor autonomía y comodidad a personas con necesidades especiales de movilidad.