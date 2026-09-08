Ofensiva contra el narcotráfico en el Gobierno de Abelardo De La Espriella deja 21 capturas y más de 800 kilos de cocaína incautados en un día

El presidente Abelardo De La Espriella entregó este martes un nuevo balance de los resultados de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales y las economías ilegales en distintas regiones del país.

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Según informó el mandatario, durante las últimas 24 horas se produjeron 21 capturas y un sometimiento a la justicia.

El reporte también da cuenta de la incautación de ocho armas de fuego, 678 municiones y 18 proveedores, elementos que, de acuerdo con el Gobierno, fueron retirados de circulación en medio de las operaciones adelantadas contra organizaciones armadas.

Uno de los principales golpes se registró en El Retorno, Guaviare, donde las autoridades destruyeron un laboratorio destinado al procesamiento de drogas.

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Presidente Abelardo De La Espriella y la Fuerza Pública. Foto: @ABDELAESPRIELLA

En el lugar fueron encontrados 800 kilogramos de cocaína, 60 kilogramos de pasta base y una importante cantidad de insumos empleados para la producción de estupefacientes: 1.265 galones de sustancias líquidas y 500 kilogramos de insumos sólidos.

La ofensiva también dejó resultados en otras zonas del país. En Palmira, Valle del Cauca, fueron incautadas 1,55 toneladas de marihuana, mientras que en Taminango, Nariño, las autoridades decomisaron otros 24 kilogramos de base de coca.

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Integrantes del Ejército Nacional y el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Foto 1: Ejército Nacional / Foto 2: Semana

El presidente incluyó además en el balance acciones contra la minería ilegal. En Caucasia, Antioquia, fue destruida maquinaria que, según las autoridades, era utilizada para actividades de explotación ilícita de minerales.

De La Espriella aseguró que estos resultados hacen parte de una ofensiva que, desde el 7 de agosto, acumula 15.860 capturas. En ese mismo periodo, las autoridades reportan la incautación de 72.507 kilogramos de estupefacientes, el retiro de 1.639 armas de fuego y la erradicación de 1.407,3 hectáreas de cultivos de coca.

Los primeros 30 días de Abelardo De La Espriella: del terremoto al gran golpe contra el crimen (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

El mandatario sostuvo que su administración mantendrá la presión sobre las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales, con especial atención en sus integrantes, armamento, laboratorios y fuentes de financiación.

“No vamos a ceder un centímetro frente al narcoterrorismo”, afirmó De La Espriella, al insistir en que la estrategia de seguridad continuará enfocada en afectar la capacidad operativa y económica de estos grupos.