María Fernanda Cabal reaccionó al patrullaje de Abelardo De La Espriella durante la noche en Santa Marta y en pleno paro armado

La excongresista María Fernanda Cabal reaccionó al patrullaje que hizo el presidente Abelardo De La Espriella en la ciudad de Santa Marta, en medio del paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

De La Espriella salió a patrullar barrios de Santa Marta, mostró cómo está la situación y qué hizo la gente al verlo: “Los voy a acabar”

El jefe de Estado mostró cómo salió en horas de la noche de este martes y visitó, junto al Ejército y la Policía, algunos barrios de la capital del Magdalena, algo que no pasó desapercibido.

La exmilitante del Centro Democrático se mostró a favor de esta imagen que dejó el máximo mandatario. “El país se gobierna como se gobernó Santa Marta anoche”, dijo.

“Hubo presidente en la calle, soldados en el barrio y Kfir en el aire. Eso es Estado. Eso es control”, agregó.

Cabal afirmó que este tipo de acción funciona más que tener discursos de paz y sostuvo que, tras eso, las personas podrán volver a la normalidad.

“Ahora sí podrá reactivarse la ciudad: que abran los comercios, que los niños vuelvan a clases, que se normalice el transporte. Sin miedo”, complementó.