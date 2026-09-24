Política

MinDefensa desmintió información sobre supuesto hijo de alias Pinocho abatido en operativo: “Carece de sustento oficial”

Aseguraron que la cartera en ningún momento ha relacionado al fallecido con alias Pinocho.

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Redacción Semana
24 de septiembre de 2026 a las 8:26 a. m.
Esta fue la más reciente declaración de la cartera sobre la supuesta versión de una baja.
Esta fue la más reciente declaración de la cartera sobre la supuesta versión de una baja. Foto: Suministrada a Semana A.P.I

El Ministerio de Defensa se pronunció hace algunas horas tras las distintas versiones que se difundieron por cuenta de la ofensiva de la Fuerza Pública contra distintas estructuras criminales que operaban en el departamento de Magdalena.

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El pronunciamiento se hizo tras la baja de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años que murió en los operativos contra el grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) o Los Pachenca.

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La cartera de Defensa negó que alguna fuente oficial hubiera señalado que Ricardo Andrés Rodríguez Martínez fuera hijo de alias ‘Pinocho’. Foto: Redes sociales

Después de la baja, se ha compartido información que sugiere que la cartera afirmó que este era el supuesto hijo de alias Pinocho. Frente a esos datos, el Ministerio dijo lo siguiente:

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“Respecto a este individuo, adulto de 18 años de edad, ninguna fuente de la Fuerza Pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho. Por tanto, las versiones que atribuyen tales declaraciones a la institucionalidad carecen de veracidad o sustento oficial y solo buscan desinformar”, precisó.

La Fuerza Pública capturó en La Sierra, Cauca, a dos presuntos miembros del ELN, entre ellos alias El Flaco, señalado cabecilla de comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño.
Tras las versiones difundidas sobre el joven muerto en los operativos contra las ACSN, el Ministerio de Defensa pidió esperar las investigaciones de la Fiscalía y Medicina Legal. Foto: Ejército Nacional

Adicional a ello, la cartera precisó que, en el marco del Estado social de derecho, la Fiscalía General de la Nación y los peritos de Medicina Legal deberán esclarecer la totalidad de los hechos, así como establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona donde se desarrolló el despliegue militar.

“El Ministerio de Defensa Nacional reitera su plena colaboración con la justicia, reafirma su compromiso con la verdad y rechaza la invención de versiones irresponsables para distorsionar la realidad de los hechos y confundir a la ciudadanía a partir de las actuaciones legítimas del Estado”, precisó la cartera.

Abelardo De La Espriella criminales.
El Ministerio de Defensa aseguró que colaborará con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos ocurridos durante el despliegue militar contra las estructuras criminales en Magdalena. Foto: SEMANA / Abelardo De La Espriella