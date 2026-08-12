Gobierno de Abelardo De La Espriella revela detalles de alianza con EE. UU. en lucha contra el crimen. Habla de “respeto irrestricto” a la soberanía y la Constitución

Este miércoles, el Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado en el que dio detalles del ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa que fortalecerá la cooperación militar con Estados Unidos para luchar contra el terrorismo.

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“Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, siguiendo las directrices del presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”, dice el comunicado.

Asimismo, recalca: “En desarrollo de esta nueva etapa de cooperación, el Ministro de Defensa Nacional, M. Gr (r) Jorge Eduardo Mora, formalizó un acuerdo bilateral de cooperación con los Estados Unidos de América, destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Este instrumento profundiza una relación estratégica construida durante décadas y permitirá fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional contra las organizaciones terroristas y criminales que amenazan al Estado y a la población colombiana”.

El ministro Mora, según el comunicado, “destacó que las amenazas transnacionales no reconocen fronteras y ningún Estado puede enfrentarlas de manera aislada. En consecuencia, Colombia ha ofrecido poner sus capacidades y experiencia al servicio de la seguridad hemisférica, liderando esfuerzos estratégicos en el océano Pacífico y el mar Caribe junto con las naciones integrantes de la Coalición. El propósito es inequívoco: impedir que organizaciones criminales sustituyan la autoridad del Estado y garantizar que, en todo el territorio, prevalezcan la Constitución, la ley y el monopolio legítimo de la fuerza”.

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En el comunicado, el Ministerio de Defensa sostuvo que “estas decisiones se sustentan en el respeto irrestricto por la soberanía nacional, la Constitución, el Derecho Internacional y el ordenamiento jurídico de cada Estado. La cooperación internacional fortalece y no sustituye la responsabilidad soberana de Colombia de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El Gobierno Nacional continuará empleando todas las capacidades legítimas del Estado para recuperar y consolidar el control territorial, proteger a las comunidades, neutralizar las estructuras que amenazan a los colombianos y cerrar los espacios en los que prosperan las economías ilícitas”.