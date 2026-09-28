Hija de alias Fito, capturada en Colombia, hizo llamativa publicación tras muerte de Bendito Menor: esto fue lo que escribió

En las últimas horas se confirmó la captura de dos mujeres que eran requeridas por circular roja de la Interpol. La operación se llevó a cabo en el municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander.

Daniel Noboa agradece a Abelardo De La Espriella la captura de las familiares de alias Fito: “Así se trabaja”

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que eran Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias Fito, conocido cabecilla de la banda criminal Los Choneros y quien fue extraditado a Estados Unidos.

En medio de esta situación, en redes sociales se hizo viral una publicación que hizo la hija del temido delincuente poco después de que se confirmara la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como Bendito Menor y cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

A través de su cuenta de X, la mujer subió una foto en la que se ve a este sujeto, quien fue dado de baja en una operación en La Guajira, junto a su papá.

Esta es la mencionada publicación. Foto: TikTok: Michelle Macías Patrona

Los dos criminales aparecen al interior de un carro, el colombiano viste una camiseta negra y sostiene una caja llena de dólares, mientras que el ecuatoriano lleva puesto un buzo azul.

La hija de Fito escribió en el post: “Eterno, mi amigo Bendito Menor. Gracias por haberle dado la mano a mi papá cuando estuvo contigo. Descansa en paz”.

Gobierno confirmó detención de la esposa y la hija de alias Fito en Santander, requeridas por las autoridades ecuatorianas por lavado de activos

Tras lo que fue la captura de Michelle Jamileth, la publicación nuevamente volvió a hacerse viral y dejó en evidencia los lazos que tienen los criminales a nivel internacional por fuera de sus países.

Estas mujeres eran buscadas por la justicia ecuatoriana por el delito de lavado de activos. La captura fue tan importante que hasta el presidente de ese país, Daniel Noboa, reaccionó y destacó la forma en la que ambos gobiernos y autoridades trabajaron de la mano.

Capturan a dos mujeres con circular roja de la Interpol Foto: Redes Sociales

“Ellas están llamadas a juicio por lavado de activos para Los Choneros. El dinero que compra armas, paga sicarios y sostiene extorsiones. Es la estructura con la que aterrorizan a las familias ecuatorianas”, escribió en su cuenta de X.

Ahora, ya se está haciendo el respectivo proceso para llevar a las dos señaladas delincuentes hacia Ecuador y que respondan ante la justicia.