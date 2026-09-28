La seguridad en Usaquén vuelve a estar en el centro de la atención luego de que durante los últimos días se conocieran múltiples hurtos en distintos puntos de la localidad. Cámaras de vigilancia y denuncias ciudadanas han permitido conocer varios de los episodios, algunos de ellos cometidos con armas y en plena luz del día.

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Uno de los hechos más recientes ocurrió este lunes, 28 de septiembre, en el sector de Chicó Navarra. Una mujer que se disponía a ingresar en su vehículo a un conjunto residencial fue abordada por un hombre que se acercó hasta la ventana del conductor y la intimidó. Las imágenes muestran que otro sujeto permanecía cerca en una motocicleta, utilizada posteriormente para escapar.

El presidente del Concejo de Bogotá, Andrés Barrios Bernal, también denunció otro episodio ocurrido en Usaquén. El concejal cuestionó este mismo lunes que este tipo de hechos se presenten incluso dentro de residencias y pidió acciones contundentes de las autoridades.

Cafeterías también han sido escenario de hurtos

Los episodios conocidos durante esta semana no se han limitado a las calles. El 22 de septiembre, un hombre ingresó armado a un café ubicado en Santa Bárbara Occidental, intimidó a quienes se encontraban en el establecimiento con una pistola y posteriormente escapó. El recorrido del señalado delincuente quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Posteriormente, se reportó otro episodio en una cafetería del mismo sector. En ese caso, un hombre armado abordó a un cliente y le quitó varias pertenencias. Aunque las imágenes mostraron características similares entre los hechos, no se ha establecido oficialmente que detrás de ambos estuvieran las mismas personas.

@sandraforeror 🚨 Tres robos a mano armada, casi simultáneos, en el mismo sector de Usaquén. En uno de ellos, una mujer recibió un disparo en la pierna. Entre enero y agosto ya van 5.127 hurtos a personas en la localidad. En agosto fueron 430. No podemos normalizar que los bogotanos tengan miedo de salir a la calle. @Alcaldíausaquen, @SecretaríadeSeguridad y @Policía: necesitamos planes de choque y resultados. ♬ sonido original - Sandra Forero R

Durante el fin de semana también fueron reportados otros casos. El 26 de septiembre, una familia que permanecía dentro de una camioneta en una estación de servicio de Santa Bárbara Central fue abordada por hombres armados, quienes se llevaron sus pertenencias. Ese día también se conoció el hurto del celular de una mujer en una cafetería.

Otro de los episodios ocurrió cerca de la iglesia de Torcoroma. Una mujer denunció que fue interceptada por sujetos que se movilizaban en motocicleta y, en medio del hecho, resultó lesionada en una pierna, por lo que requirió atención médica.

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Autoridades reportaron una captura

En medio de los recientes casos, la Policía logró capturar a un hombre de 26 años señalado de cometer un hurto en Santa Bárbara Oriental. Según el reporte oficial, el sospechoso habría despojado a una mujer de una pulsera y posteriormente intentó escapar en una motocicleta.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron el elemento hurtado, incautaron un arma traumática e inmovilizaron la motocicleta. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía para que responda por los hechos.

El panorama ha aumentado la preocupación entre residentes y comerciantes de Usaquén, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás de los diferentes casos y reforzar la seguridad en los sectores donde se han concentrado los reportes.