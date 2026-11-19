David Racero, uno de los nombres más representativos del Pacto Histórico, fue investigado por la justicia tras presuntamente haberle exigido a un integrante de su UTL que desarrollara diferentes labores operativas en un fruver de su familia en Bogotá.

David Racero, congresista del Pacto Histórico, rinde indagatoria ante la Corte Suprema por el caso fruver. “No quiero politizar la investigación”

El negocio quedaría en el barrio Villa Luz, al occidente de la capital y, aunque se han cerrado algunos de los procesos, al congresista le siguen cobrando las acusaciones.

Iván Gallo, periodista y conductor de varios espacios en el medio Tercer Canal, transmitía junto a su equipo periodístico el cubrimiento de la jornada de manifestaciones de este jueves en Colombia y, una de sus reporteras, Paola Herrera, encontró al congresista en las calles del centro de Bogotá y lo abordó para obtener algunas declaraciones.

De izquierda a derecha: Iván Gallo, conductor del programa; Paola Herrera, reportera; y David Racero, congresista. Foto: Captura de pantalla de Tercer Canal

El conductor del programa le pidió a la periodista que le preguntara a Racero sobre sus razones de estar en una marcha que promovía los derechos laborales luego de que él había sido involucrado en el escandaloso ‘caso del fruver’ mencionado previamente.

Herrera se notó sorprendida; sin embargo, le transmitió la pregunta al congresista, recordándole las acusaciones contradictorias a sus banderas en las marchas.

La respuesta de Racero cuando le recordaron su polémica del fruver

El congresista miró hacia la cámara y recordó que estos escándalos fueron hace un par de años y que una parte de estos casos ya ha sido cerrada.

“Ya hace dos años. Quiero aprovechar tu pregunta para responder que, de los procesos que se han abierto, se ha cerrado más del 70%”, dijo Racero, quien lamentó y aseguró que “los procesos judiciales son más lentos que los ruidos mediáticos”.

A principios de este año, el senador del Pacto Histórico estuvo por más de 5 horas en una indagatoria correspondiente a las investigaciones mencionadas que dieron pie a cuestionamientos sobre la verdad de sus banderas.

David Racero, congresista del Pacto Histórico, camino a la indagatoria por el caso del fruver. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El hoy senador finalmente respondió sobre sus motivaciones para marchar este jueves.

“Salimos a marchar porque esta marcha va más allá de uno como persona o como líder. Abelardo De La Espriella en tres meses ya demuestra que va a acabar este país y en ese sentido esta es una marcha colectiva”, explicó Racero.

Vale la pena recordar que esta jornada de manifestaciones nació en rechazo contra la Ley de Rescate Económico que propuso el Gobierno De La Espriella y, aunque en las últimas semanas se han modificado varios puntos de la polémica propuesta inicial, las manifestaciones nunca estuvieron en duda a pesar de los cambios de condiciones.