David Racero, congresista del Pacto Histórico, rinde indagatoria ante la Corte Suprema por el caso fruver. “No quiero politizar la investigación”

El recién electo senador por el Pacto Histórico, David Racero, rindió indagatoria en la mañana de este lunes 9 de marzo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación que se adelanta en su contra por el llamado caso fruver.

El fruver de David Racero: SEMANA llegó hasta el controvertido supermercado del congresista que hoy lo tiene contra las cuerdas. Esto encontró

El congresista llegó a la diligencia judicial con su abogado de confianza para presentar sus explicaciones ante el magistrado César Augusto Reyes Medina frente a los señalamientos hechos hace unos meses en su contra por haber puesto a laborar a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en un puesto de frutas y verduras que era propiedad de su familia.

Pese a que en un principio, por medio de un comunicado, Racero negó dichos señalamientos, poco tiempo después se conoció un audio en el que el dirigente político daba instrucciones para mover un dinero recolectado en el mencionado establecimiento comercial.

Representante a la cámara, David Racero. Foto: No

“Leonardo, hoy no le entregue porfa la plata a don Nelson. Yo ya le entregué una que tenía aquí en el carro. Entregué un millón para la compra de mañana porque la idea es no comprar mañana mucho. Mañana el mercado no es que sea (…), es básico. Digamos, como que va a estructurar para comprar (…), sí, lo que haya que (…) como de (…) más o menos, cuando usted llegue, hacen la lista entre los dos. Le dije eso a don Nelson”, indica uno de los extractos de los audios.

En la charla, el congresista fijó la necesidad de la entrega de un millón de pesos, dando instrucciones para realizar una serie de compras para el local.

David Racero se salvó de una sanción: MinTrabajo archivó investigación en su contra de forma exprés

“Ahí sí, el martes, que llega mejor mercado y más barato, ahí sí haríamos una compra de dos millones de pesos, por ahí. Para el martes. El millón cinco que usted tiene guardado lo deja para el martes. Entonces, él ya tiene la plata de mañana, el millón, la caja de hoy, lo que hagamos, sumercé se la lleva (…) ¿Cierto? Entonces, el millón que usted ya tiene, más la caja de hoy, más la caja de mañana, sería la plata para el mercado del martes”, indicó.

En medio de la investigación se recolectó otro audio en el que un supuesto integrante de la UTL de Racero, atendiendo la orden del representante, le da un reporte al congresista sobre las acciones que se adelantaron.

David Racero - H.R. Pacto Histórico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“David, buenas tardes. ¿Cómo está? David, ya estoy acá en el negocio. Una pregunta. ¿Sigue la orden de darle los dos millones de pesos a don Nelson para lo del mercado? ¿O cuánto le entrego o cómo hacemos? ¿O usted habla con él? Para yo entregarle esa plata”, precisó.

El dirigente político salió nuevamente a aseverar que eran evidencias por fuera del contexto y editadas, reiterando que nunca pidió préstamos o entregas a los integrantes de su UTL para cubrir los gastos.

Consejo de Estado negó la “muerte política” del congresista David Racero por el caso fruver

“Estos son tipos de conducta que ponen en riesgo mi integridad. No solamente mi quehacer político, sino mi vida personal. Justamente, hace un año, de mi propio auto, sacándolo de la maleta, fue extraído mi iPad. Tengo la denuncia correspondiente”, indicó el representante a la Cámara.

Por estos mismos hechos, el pasado 18 de febrero, el Consejo de Estado negó una demanda que pedía la pérdida de investidura del dirigente político.

“La Sala negará las súplicas de la demanda por cuanto no se demostró el tercer ingrediente de la causal de la desinvestidura invocada en las demandas que dieron origen a los procesos acumulados”, señaló el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.