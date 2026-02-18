Judicial

Consejo de Estado negó la “muerte política” del congresista David Racero por el caso fruver

Por estos mismos hechos, el representante del Pacto Histórico enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 10:31 a. m.
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero.
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Consejo de Estado negó las “súplicas” de las demandas de pérdida de investidura presentadas contra el congresista del Pacto Histórico, David Racero, por el denominado caso fruver.

Con ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, el alto tribunal consideró que no existían méritos suficientes para declarar la “muerte política” del dirigente político.

YouTube video 4jio51wEKWs thumbnail

“La Sala negará las súplicas de la demanda por cuanto no se demostró el tercer ingrediente de la causal de la desinvestidura invocada en las demandas que dieron origen a los procesos acumulados”, señala la decisión de 46 páginas.

“Es decir, no se probó —libre de toda duda— la indebida destinación de recursos públicos, puesto que los medios de prueba que obran en el proceso no revisten la suficiente entidad y convicción para generar la evidencia y certeza necesaria para dar probado el tipo objetivo de la causal”, añade.

En la extensa decisión, el magistrado ponente desestimó la declaración de Jhon Leonardo García Lara, quien trabajó como conductor del representante a la Cámara y fue, supuestamente, una de las personas obligadas a trabajar en el fruver ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, y que era propiedad de los familiares del dirigente político.

“(…) Se demostró que el señor David Ricardo Racero Mayorca sí tuvo un vehículo oficial asignado de marca Toyota, referencia Prado, modelo 2020, con placas XXXX —identificado en una de las demandas acumuladas— asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2020 hasta el 23 de agosto de 2022, pero quien aparece como conductor encargado de ese automotor es el señor Édwin Salamanca”, concluyó la Sala.

REPRESENTANTE A LA CÁMARA DEL PACTO HISTÓRICO
David Racero está en el centro de la polémica. Foto: Esteban Vega La Rotta

“De allí que tampoco pueda aceptarse la teoría del caso planteada por los solicitantes, según la cual el señor Jhon Leonardo García Lara era el conductor del señor David Ricardo Racero Mayorca y, por lo tanto, la persona que fue encargada de la administración del establecimiento de comercio tipo fruver en la ciudad de Bogotá , al margen de que en redes sociales el congresista demandado haya insertado junto a la foto del señor Jhon Leonardo García Lara la afirmación ‘conductor profesional’”, agrega la decisión tras evaluar varias pruebas enviadas por la UNP.

En este punto, la Sala indicó que quedaba claro que entre octubre de 2020 y agosto de 2022 el conductor del vehículo oficial asignado era una persona diferente a la mencionada. Por esta falta de evidencia se negó la pérdida de investidura.

“Fuera, fuera”: le armaron tremendo escándalo a David Racero en Bogotá. Vea lo que pasó

“En las condiciones procesales examinadas y con los medios de convicción que integran el acervo probatorio jurídicamente no es factible acceder a las súplicas de las demandas de los procesos acumulados, porque, si bien está plenamente demostrado que el señor David Ricardo Racero Mayorca tuvo un negocio de venta de frutas y verduras durante la época de la pandemia covid-19, lo cierto es que no es posible, válidamente, afirmar con certeza y superada toda duda razonable que aquel ordenó o pidió al señor John Leonardo García Lara, asistente grado II de su UTL, que le colaborara con la administración de ese negocio durante los meses de noviembre de 2020 y enero de 2021″.

Las demandas de pérdida de investidura tenían como base un reportaje periodístico en el que se le señalaba de haberle asignado funciones ajenas a la labor legislativa a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). En este caso, de “colaborar y atender” —en horas extras— en el fruver.

Este es el fallo completo

Consejo de Estado rechazó la muerte política del congresista David Racero by Rafael Pérez Becerra

