“Fuera, fuera”: le armaron tremendo escándalo a David Racero en Bogotá. Vea lo que pasó

El congresista del Pacto Histórico tuvo que retirarse ante la molestia de la ciudadanía.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 7:46 p. m.
David Racero, representante del Pacto Histórico.
David Racero, representante del Pacto Histórico. | Foto: David Racero

El representante del Pacto Histórico David Racero vivió un momento bastante incómodo en la localidad de Suba, en Bogotá.

En ese lugar de la capital se organizó una reunión para hablar de la consulta del 26 de octubre y de la campaña del Pacto Histórico para el próximo año.

Quien organizó el encuentro decidió alquilar el salón comunal del edificio donde vive e invitó a varios integrantes del petrismo para hablar de asuntos políticos.

Sin embargo, a gran parte de los residentes de ese edificio no les gustó la presencia de David Racero y de inmediato la emprendieron contra él por estar en el lugar.

Contexto: Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

“Fuera, fuera. Corrupto, váyase de aquí que no lo queremos tener acá”, gritaron algunos propietarios de los apartamentos donde se hizo el evento.

Incluso algunos usaron palabras bastante subidas de tono para dirigirse al integrante del Pacto Histórico, que tuvo que retirarse con el acompañamiento de la Policía Nacional.

Testigos que estuvieron en el lugar le dijeron a SEMANA que las personas que gritaron contra Racero fueron unas quince, aunque algunos residentes se sumaron a la protesta por la presencia de Racero.

Aunque había más integrantes del Pacto Histórico en la reunión política, los ciudadanos únicamente la emprendieron en contra de Racero.

La situación fue tan tensa que tuvieron que llamar a refuerzos de la Policía para evitar que pasara a mayores.

Contexto: David Racero: Consejo de Estado escuchará al conductor de su UTL que, al parecer, hizo trabajar en un fruver

Este video se conoce en medio de la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la apertura de una investigación formal contra el congresista, cercano al Gobierno Petro, por las supuestas coimas que habría recibido de quienes integran su UTL y la polémica que rodea un negocio fruver que era de su propiedad.

Desde el alto tribunal confirmaron: “La Sala de Instrucción, reunida en sesión ordinaria, abrió investigación formal al congresista David Ricardo Racero Mayorca por el delito de concusión”.

El código penal colombiano detalla que ese delito se da cuando un servidor público, abusando de su cargo o sus funciones, induce a alguien a cambio de dinero. Lo grave del asunto es que quien cometa esos actos podría pagar hasta ocho años de cárcel, multas millonarias e inhabilidades para ejercer funciones públicas.

