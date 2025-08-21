Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

Al representante a la Cámara David Racero le empiezan a pasar factura los escándalos que han rodeado su gestión desde el Congreso de la República, y que involucran a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de una investigación formal contra el congresista, cercano al Gobierno Petro, por las supuestas coimas que habría recibido de quienes integran su UTL y la polémica que rodea un negocio fruver que era de su propiedad.