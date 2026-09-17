En las últimas horas, al presidente del Senado, Honorío Henríquez, le tocó pedirle al senador del Pacto Histórico, David Racero, que moderara su lenguaje. Lo anterior, durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora.

“Respete”: senador del Pacto se ‘salió de la ropa’ y terminó regañado en plena sesión del Congreso. Vea lo que pasó

“Senador. No, no, no. Respete usted la plenaria y modere su lenguaje. Respete la plenaria. Respete el lenguaje de la plenaria; modere su lenguaje, senador; yo soy garantista, pero le pido altura en el debate del Senado de la República de los colombianos. Continúe, senador”, le dijo Henríquez a Racero.

Luego del hecho protagonizado por Racero en pleno Congreso, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, le lanzó un dardo a través de su cuenta en X.

“Ayer un espectáculo grotesco del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes y hoy esta bajeza en el Senado. El desespero es evidente”, dijo Briceño en X.