El pasado domingo 15 de noviembre, un juez de control de garantías compulsó copias a la Comisión de Acusación para que se investigue al presidente Abelardo De La Espriella, tras considerar que el jefe de Estado había tenido, supuestamente, un trato denigrante contra el criminal Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, y su escolta de seguridad Esneider Errón Serna, luego de haberlos encarado en Montería.

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Además de compulsar copias ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el juez hizo lo mismo ante la Procuraduría General de La Nación, de modo que el ente de control establezca si es necesaria “la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organizaron o ejecutaron esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación”.

“Compulsar copias a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional examine las presuntas intervenciones del presidente de la República y la exhibición pública del ciudadano Néider Yesid Uñates López y de Esneider Errón Serna, realizada en la ciudad de Montería, al parecer el día de ayer 14 de noviembre del 2026, frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”, dijo el juez el pasado domingo en medio de la audiencia de legalización de captura de alias Primo Gay y Errón.

La decisión del juez ha sido cuestionada desde algunos sectores. Precisamente, el abogado Julián Quintana, exdirector del CTI, respaldó al presidente De La Espriella y lanzó un dardo al expresidente Gustavo Petro.

Desde distintos sectores han cuestionado una supuesta condescendencia del juez con el criminal, responsable de múltiples delitos.

“A mí me encanta la forma en que @ABDELAESPRIELLA encara a los bandidos. Su manera de hablar puede incomodar, pero en nada afecta la dignidad de los capturados. Que no se exagere. ¿O les gusta más ver a @petrogustavo en tarima con asesinos, graduándolos de héroes? Hipócritas”, dijo Quintana en X, junto a un video que compartió de una reciente entrevista que ofreció en NTN24.

A propósito, Quintana dijo en NTN24 que creía que era una “equivocación enorme” decir que la manera como el presidente encara a los criminales afecta la dignidad humana.

“Hay una jurisprudencia muy seria de la Corte Constitucional que califica este tipo de comentarios como mínimos y de poca gravedad, que no tienen ninguna incidencia en la dignidad humana”, recalcó Quintana en su entrevista con NTN24.