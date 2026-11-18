Una integrante de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), cuya identidad se mantiene en reserva, fue elegida como la Mejor Policía de Colombia 2026, tras obtener la mayor votación de los ciudadanos en la XVI edición de los Premios Excelencia Policial, celebrada en Barranquilla.

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La uniformada fue reconocida por su participación en una operación de inteligencia que permitió infiltrar la organización criminal de alias Max Max, señalado explosivista de las disidencias de las Farc. Su trabajo encubierto aportó información determinante para una operación conjunta de la Fuerza Pública que terminó con la neutralización de este hombre.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la funcionaria desarrolló su labor en condiciones de alto riesgo y logró obtener datos sobre la estructura criminal que estaba bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Alias Max Max fue identificado como Dubán Ramiro Castillo Cortés, señalado de integrar la estructura Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc. Según las autoridades, tendría cerca de diez años de trayectoria criminal y habría participado en la planeación y ejecución de atentados con explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil en Valle del Cauca y Cauca.

También era investigado por su presunta vinculación con el secuestro de un menor de edad en Jamundí y otras acciones violentas. Fue abatido el 12 de agosto de 2026, durante una operación conjunta de la Fuerza Pública en la vereda La Cabaña, zona rural de ese municipio vallecaucano.

La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo en Barranquilla, donde fueron exaltadas diez historias de heroísmo, liderazgo, innovación, solidaridad y servicio. En esta edición se postularon 714 integrantes de la Policía Nacional, de los cuales 43 llegaron a la fase final.

La ciudadanía también participó en la elección a través de una plataforma digital, en la que pudo conocer las historias de los finalistas y votar por las actuaciones más destacadas en las diferentes categorías.

Varias iniciativas realizadas por los uniformados fueron resaltadas durante la premiación. Foto: Policía Nacional

La mujer de inteligencia recibió el reconocimiento en la categoría Garantes de paz, por su trabajo estratégico contra una organización criminal. Su historia, al ser la más votada por los colombianos, también le otorgó el máximo galardón como Mejor Policía de Colombia 2026.

Entre los demás ganadores se encuentran los subintendentes José Manuel Rodríguez Reyes y Richard Javier Somosa Guarín, de la Policía Metropolitana de Cúcuta, reconocidos en la categoría Guardianes con humanidad por rescatar a un ciudadano que permanecía secuestrado.

También fueron exaltados el patrullero Alfreiderman Amaya Valencia, por una iniciativa social que beneficia a más de 70 niños y niñas en condición de vulnerabilidad en Cartagena, y el intendente jefe Faiver Camero Bautista, por su liderazgo durante un ataque armado contra la Estación de Policía de Tesalia, en Huila.

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La Policía Nacional explicó que, por razones de seguridad, no puede revelar la identidad de la ganadora del premio Mejor Policía de Colombia 2026. Además, aclaró que en el video presentado durante la ceremonia se modificó la voz y se utilizó la representación visual de una mujer policía, sin que corresponda a la uniformada.

El reconocimiento también fue presentado como un homenaje a las mujeres de la Fuerza Pública que arriesgan su vida en el cumplimiento del deber, a quienes han muerto durante su servicio y a las que permanecen secuestradas.