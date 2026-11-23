El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, inició este lunes, 23 de noviembre, la jornada de trabajo con el reporte de un nuevo golpe contra estructuras criminales que se dedican al negocio ilegal del narcotráfico.

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A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado confirmó que se afectaron las finanzas de capos del narcotráfico con la cooperación de autoridades dominicanas.

“¡NO HAY FRONTERA QUE LOS PROTEJA, VAMOS A CAZARLOS DONDE ESTÉN! En una operación conjunta de nuestra Armada Nacional con las autoridades dominicanas, fueron capturados 22 integrantes de una organización narcoterrorista que movilizaba cocaína desde La Guajira hacia República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa”, indicó De La Espriella.

Y agregó en el mensaje: “¡Les dimos donde más les duele, sus finanzas, logística y toda su infraestructura criminal!”.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el presidente De La Espriella dio un balance oficial:

22 capturados.

10 armas de fuego incautadas.

45 vehículos ocupados.

28 celulares y equipos electrónicos.

26 joyas y prendas de valor.

105.002 dólares y 2.327.000 pesos dominicanos en efectivo.

“No importa en qué país se escondan ni cuántas fronteras crucen, vamos a perseguirlas y destruirlas. ¡No habrá refugio para quienes envenenan al mundo! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”, anotó el mandatario colombiano.

Recientemente, De La Espriella también entregó detalles de otro golpe que propinaron las autoridades: “¡Los estamos enfrentando con toda la fuerza del Estado y los estamos derrotando! Nuestra Policía Nacional capturó a Brayan Estiduar Chaguendo Trompeta, alias Canasto o Yefer, peligroso integrante del frente Hernando González Acosta, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias narcoterroristas de las Farc de alias Iván Mordisco. Este sujeto, con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años, sería uno de los explosivistas de esa estructura y estaría vinculado con cinco acciones terroristas contra nuestra Fuerza Pública y la infraestructura estratégica del departamento del Huila”, indicó.

Agregó: “Entre las fechorías que ha cometido están: el ataque contra la estación de Policía de Tesalia, el 5 de diciembre de 2025. El atentado contra la estación de Policía de Íquira, el 2 de agosto de 2026. El atentado con carro bomba en los peajes de Neiva, el 15 de noviembre de 2026. La destrucción de cuatro torres de energía eléctrica en El Pital, el 15 de noviembre de 2026″.

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Asimismo, el mandatario complementó: “El ataque terrorista con drones contra la estación de Policía de El Pital, registrado este noviembre. Además, escoltó un vehículo cargado con más de 180 kilogramos de explosivos, encontrado en zona rural de El Pital, con el que se pretendía sembrar el terror. En el resultado operacional también se reportó la recuperación de una menor de edad”.