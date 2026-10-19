El candidato presidencial de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, culpó al Gobierno por provocar una “crisis de régimen” por los disturbios ocurridos durante la jornada del sábado coincidiendo con las manifestaciones y movilizaciones sociales.

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Mélenchon respondió al primer ministro, Sébastien Lecornu, quien le atribuyó la responsabilidad de la violencia a los mandos policiales. “Empiece por señalar claramente a los responsables: es decir, a quienes saquean y destrozan”, planteó Lecornu en redes sociales.

“No se puede llamar a cesar las violencias mientras se proporcionan excusas a quienes las cometen”, agregó Lecornu.

Faire porter aux chefs de la police la responsabilité des violences, c’est une inversion dangereuse et cynique des responsabilités. Vous appelez celles et ceux qui partagent votre combat à ne pas participer aux pillages. Commencez donc par désigner clairement les responsables, c’est-à-dire ceux qui pillent et qui saccagent. On ne peut pas appeler à cesser les violences tout en fournissant des excuses à ceux qui les commettent. C’est VOTRE responsabilité politique. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 17, 2026

En su respuesta, el líder de izquierda criticó al primer ministro por haber “jugado con fuego”. “Al apostar por el desgaste, lo único que ha conseguido es unir a toda la juventud y a los sindicatos de trabajadores”, ha afirmado el candidato de extrema izquierda.

Además, el político francés citó la información publicada por la revista satírica ‘Le Canard Enchaîné’ que apunta a órdenes dadas desde el Gobierno para lanzar una “represión salvaje” en palabras de Mélenchon.

“Han desencadenado una movilización sin precedentes en el país”, dijo.

“Al enzarzarse conmigo en una polémica politiquera, demuestra que no es un hombre de Estado. Es simplemente un subordinado que está provocando una crisis de régimen”, dijo Mélenchon.

🇫🇷 | Candidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon: ¿Qué quieren? ¿No manifestaciones? ¿Personas perfectamente bien portadas, perfectamente ordenadas, perfectamente limpias y, sobre todo, que nunca digan una sola palabra desagradable? https://t.co/rhvVi001Mg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

Durante una entrevista, Mélenchon fue preguntado sobre los saqueos y los violentos ataques a la policía y los establecimientos comerciales.

“¿Qué quieren?, ¿no manifestaciones?, ¿personas perfectamente bien portadas, perfectamente ordenadas, perfectamente limpias y, sobre todo, que nunca digan una sola palabra desagradable?”, reprochó.

“¿Acaso no se da cuenta del daño que está causando? ¿No tiene nada mejor que hacer, en estos momentos, que enredarse en esta disputa politiquera y dar lecciones de moral?”, dijo el candidato de izquierda.

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¿Quién es Jean-Luc Mélenchon?

Jean-Luc Mélenchon es un político francés nacido el 19 de agosto de 1951 en Tánger, Marruecos. Es una de las principales figuras de la izquierda francesa y fundador del movimiento político La Francia Insumisa (La France Insoumise), creado en 2016.

Comenzó su carrera política en el Partido Socialista, donde ocupó diversos cargos, incluido el de senador. En 2008 abandonó esta formación por discrepancias ideológicas y posteriormente impulsó un proyecto político más radicalmente izquierdista.

Mélenchon se ha presentado como candidato a la presidencia de Francia en varias ocasiones: 2012, 2017 y 2022. En las elecciones de 2022 quedó en tercer lugar, muy cerca de pasar a la segunda vuelta.

El líder de «La France Insoumise» (La Francia Insumisa), Jean-Luc Mélenchon, Foto: Getty Images

Defiende una redistribución de la riqueza, mayores impuestos a los más ricos, servicios públicos sólidos, medidas ecológicas y una transformación de las instituciones francesas. También mantiene una postura crítica con la Unión Europea y la OTAN.