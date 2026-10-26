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Elon Musk reacciona al triunfo de Lula en Brasil: “Las cifras no encajan”

El magnate norteamericano difundió un mensaje en sus redes sociales tras las elecciones en Brasil.

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Redacción Mundo
26 de octubre de 2026 a las 11:02 a. m.
Bolsonaro, Musk y Lula
Bolsonaro, Musk y Lula Foto: GETTY

Con una audiencia de 241 millones de seguidores, Elon Musk difundió un cálculo compartido originalmente por un simpatizante de Donald Trump y comentó: “Las cifras no encajan”.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron durante las primeras horas del día.
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El análisis que republicó plantea dudas sobre la posibilidad de que se produzca un cambio en el resultado electoral.

“Para comprender lo poco probable que sería, basta con observar que todos los candidatos descartados en la primera vuelta obtuvieron, en conjunto, 9,33 millones de votos”, señala la publicación.

La relación de Elon Musk con Brasil ha pasado de la cooperación empresarial a un enfrentamiento político y judicial, especialmente desde 2024.

En mayo de 2022, Musk visitó el país y se reunió con el entonces presidente, Jair Bolsonaro, para abordar la conectividad rural y la protección de la Amazonía mediante tecnologías satelitales de SpaceX. El encuentro fue interpretado también como un respaldo político a Bolsonaro.

El mandatario aseguró que los problemas de transporte podrían impedir que algunos ciudadanos voten.
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Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022, Musk sugirió, sin aportar pruebas, que empleados de Twitter podrían haber favorecido a candidatos de izquierda durante la campaña.

El episodio tiene lugar en un contexto de creciente inquietud por la posible influencia política de las plataformas digitales y la intervención de actores extranjeros en las elecciones brasileñas.

Días antes, Elon Musk, propietario de la red social X, había comentado públicamente una gráfica difundida por Polymarket, una plataforma de apuestas, en la que el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), aparecía con un 58 %, mientras que el actual mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, registraba un 42 %.

Ante estos datos, el empresario reaccionó con una breve expresión de sorpresa: “¡wow!“.

Por su parte, Flávio Bolsonaro dijo este domingo que pedirá la anulación de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, tras perder frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

El domingo 25 de octubre, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva se verán las caras en las urnas en medio de un ambiente polarizado y fuertes reclamos entre los dos candidatos a la presidencia.
Bolsonaro y Lula durante un debate presidencial Foto: AP Photo/Andre Penner

“Es imposible reconocer el resultado” y “voy a pedir la anulación de estas elecciones”, dijo en Brasilia el senador, quien arremetió contra la extensión de dos horas del horario de apertura de los centros de votación, una situación que, según el bolsonarismo, benefició a Lula.