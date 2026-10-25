Pasivos reportados por las EPS alcanzaron $35 billones al cierre de 2025, sin incluir las obligaciones de la Nueva EPS

El patrimonio negativo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia pasó de 2,3 billones de pesos en diciembre de 2022 a 16,8 billones de pesos al cierre de 2025, según un análisis del Observatorio del Medicamento Radar Farmacéutico de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (ASINFAR).

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El documento, elaborado con información de los estados financieros reportados a la Superintendencia Nacional de Salud, señala que los pasivos de las EPS alcanzaron 35 billones de pesos al 31 de diciembre de 2025, mientras que sus activos sumaron 18,2 billones de pesos.

Estas cifras corresponden a las entidades incluidas en el consolidado y no contemplan los datos de la Nueva EPS.

Análisis del Observatorio del Medicamento Radar Farmacéutico de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia Foto: Getty Images

Al cierre de 2022, 27 EPS habían reportado activos por 21,4 billones de pesos, pasivos por 23,7 billones de pesos e ingresos operacionales por 70,1 billones de pesos. Tres años después, los activos disminuyeron y las obligaciones aumentaron, lo que amplió la diferencia entre ambos rubros.

La situación también se reflejó en los resultados con corte al 30 de junio de 2026. Para esa fecha, las EPS analizadas registraron pasivos por 40,3 billones de pesos y activos por 21,7 billones de pesos, con un patrimonio negativo de 18,6 billones de pesos, un deterioro del 10 % frente a diciembre de 2025.

El informe detalla que el 49,9 % de los activos correspondía a cuentas por cobrar, equivalentes a 10,8 billones de pesos. Sin embargo, el 45 % de ese rubro, unos 4,8 billones de pesos, correspondía a anticipos entregados, por lo que el saldo de cuentas por cobrar se estimó en alrededor de 6 billones de pesos.

En cuanto a los pasivos, 19 billones de pesos correspondían a cuentas por pagar reconocidas, mientras que 20,46 billones de pesos estaban registrados como provisiones por servicios prestados que aún no se habían reconocido como cuentas por pagar.

El análisis también indicó que, al cierre de 2025, las cuentas por pagar representaban el 22,8 % de los ingresos operacionales y las provisiones, el 22,7 %. Además, los pasivos acumulados equivalían a 166 días de ingresos operacionales promedio.

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La Nueva EPS no reporta información financiera desde el 31 de diciembre de 2023. Según el observatorio, sus pasivos podrían superar los 10 billones de pesos, aunque no existen datos consolidados para establecer el monto.

Hernando Macías, director de Políticas Sectoriales de Asinfar, señaló que, de las 24 EPS que reportaron información a diciembre de 2025, “solo 8 presentaban patrimonio positivo”.

Hernando Macías, director de Políticas Sectoriales y Farmacéuticas de Asinfar. Foto: Asinfar

Macías agregó que el deterioro financiero tiene efectos en otros actores del sistema. “Sus consecuencias se trasladan a toda la cadena de atención, comprometen la estabilidad de los prestadores y proveedores, afectan a la industria farmacéutica y terminan poniendo en riesgo la continuidad y oportunidad de los servicios de salud”, afirmó.