Gobierno deroga 15 distritos mineros y abre paso a la búsqueda de minerales estratégicos

El Gobierno nacional derogó las 15 resoluciones que delimitaron los distritos mineros especiales para la diversificación productiva, mediante la Resolución 40579 de 2026, expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

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La decisión levantó las delimitaciones que abarcaban 5.340.192 hectáreas, equivalentes a cerca del 5 % del territorio nacional, distribuidas en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y el litoral Pacífico. Según el comunicado oficial, 14 de los 15 distritos fueron declarados durante 2026.

Gobierno nacional derogó los 15 distritos mineros especiales. Foto: Esteban Vega La-Rotta

El Ministerio señaló que la derogatoria busca reducir la incertidumbre jurídica relacionada con estas delimitaciones y mantener las condiciones para el desarrollo de la actividad minera legal. La medida no modifica los títulos mineros vigentes ni las solicitudes que se encuentran en trámite, que continúan bajo las disposiciones del Código de Minas.

“Para el Gobierno nacional la minería es fundamental en la agenda de reactivación económica”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda Arango, quien agregó que el país tiene potencial para aportar minerales y energía a la transición energética mundial.

La funcionaria también sostuvo que el Gobierno acompañará los procesos de formalización, las acciones contra la extracción ilícita y las iniciativas orientadas a mejorar la competitividad de los territorios. “Diversificar es sumar, no restar”, expresó.

Entre las razones expuestas para derogar las delimitaciones, el comunicado mencionó la ausencia de resultados verificables en diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización y mejoramiento de la calidad de vida en las zonas incluidas. También indicó que los planes estratégicos de gestión no se terminaron de formular ni adoptar.

Los derechos adquiridos y los acuerdos de consulta previa ya protocolizados se mantienen. Foto: Getty Images

El documento agregó que el instrumento contemplaba una sustitución progresiva de la minería sin acreditar previamente alternativas productivas viables y financiables. Asimismo, señaló que las resoluciones no establecieron límites temporales ni reglas de transición y que no fueron armonizadas con los planes de ordenamiento territorial ni concertadas con gobernaciones y alcaldías.

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La derogatoria no afecta los derechos adquiridos, los actos administrativos en firme, las decisiones judiciales ni los acuerdos válidamente celebrados. También se mantienen los compromisos derivados de los procesos de participación y consulta previa adelantados en el Bajo Cauca antioqueño y el Norte del Cauca.

Finalmente, el Ministerio indicó que trabajará con las regiones mineras en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, con el propósito de integrar la minería legal con otras actividades productivas de cada territorio.