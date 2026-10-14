Cali recibirá una de las paradas más importantes del tenis en Colombia. Otro impulso para su recuperación tras el terremoto

Este mes de octubre Cali recibirá uno de los torneos más importantes del circuito tenístico en Colombia con la realización del Kia Open 2026, un certamen que tendrá entre sus principales protagonistas a los colombianos Nicolás Mejía y Daniel Elahi Galán, además de jugadores latinoamericanos con experiencia en el circuito profesional de la Association of Tennis Professionals (ATP).

Tatiana Calderón hizo historia en Brasil: así ha sido la carrera de la primera mujer en ganar en NASCAR

El torneo se jugará del 19 al 25 de octubre sobre polvo de ladrillo y hace parte de la categoría ATP Challenger 75. A este nivel, los tenistas buscan sumar puntos para el ranking mundial, pero sobre todo avanzar en la preparación hacia los principales torneos del calendario profesional que otorgan una bolsa de premios mucho mayor.

Mejía encabeza la lista de participantes anunciada por la organización al estar ubicado en el top 119 del mundo y ser el mejor de los nuestros en el ranking ATP. Adicionalmente, en su palmarés suma cinco títulos en torneos ATP Challenger (el más reciente en el KIA Open de Bogotá) y este año logró meterse, por primera vez en su carrera, en el cuadro principal de Wimbledon.

A él se suma Galán, quien ha conseguido cuatro títulos ATP Challenger y ha participado en los cuadros principales de torneos de Grand Slam como Roland Garros, Wimbledon y el US Open. El regreso del bumangués será uno de los atractivos para la parada en la ‘sucursal del cielo’.

La lista también incluye al chileno Tomás Barrios Vera, campeón defensor tras imponerse en la edición de 2025. Su participación le dará la posibilidad de buscar nuevamente el título en Cali. Además, viene con una espinita, porque el colombiano Miguel Tobón lo eliminó en octavos de final del último Challenger en Antofagasta, donde jugó como local.

La nómina del torneo reunirá deportistas de diferentes países de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México, Ecuador, República Dominicana y Uruguay.

El campo de tierra batida del Club Campestre Farallones es uno de los mejores de Colombia. Foto: Kia Open - Juan Villamil

Premios en juego

El Kia Open entregará 75 puntos del ranking ATP al vencedor, por lo que para muchos tenistas estos torneos son una plataforma para consolidar su carrera y acercarse a competencias de mayor categoría. Además del puntaje deportivo, la edición de 2026 tendrá una bolsa total de premios de 107.000 dólares, distribuida entre los jugadores según la ronda que alcancen.

Se realizará en el Club Campestre Farallones, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Fue escogido por sus canchas de polvo de ladrillo de perfecta regularidad, la pista central adecuada para transmisiones y aforo controlado, además de vestuarios y zonas de relajación de primer nivel para tenistas de alto nivel.

La realización del torneo también forma parte del proceso de recuperación que atraviesan Cali y el Valle del Cauca después del terremoto del 10 de agosto de 2026. La Federación Colombiana de Tenis ha señalado que el campeonato representa una oportunidad para mantener activa la agenda deportiva de la ciudad y recibir nuevamente a competidores y aficionados internacionales.

“El Kia Open Cali 2026 también representa para la ciudad de Cali una apuesta por mantener viva la actividad deportiva y por seguir demostrando la capacidad para recibir grandes sucesos, incluso en momentos que demandan esfuerzo, solidaridad y recuperación”, manifestó la institución.