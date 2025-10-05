Suscribirse

Judicial

Personero de El Cairo, Valle del Cauca, fue suspendido provisionalmente por presunto acoso a funcionarias y usuarias de la entidad

La decisión fue tomada por la Procuraduría General mientras se adelanta la investigación en contra del funcionario.

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 6:30 p. m.
Foto referencial de violencia contra la mujer. | Foto: Getty Images

Este domingo 5 de octubre se confirmó la suspensión provisional del cargo de Vanny Yefre Perea Mosquera, actual personero del municipio de El Cairo, Valle del Cauca.

La decisión, que se extenderá por tres meses, la tomó la Procuraduría General en el marco de la investigación preliminar disciplinaria que se adelanta en contra del funcionario, por presuntamente acosar sexualmente a varias funcionarias y usuarias de la entidad municipal.

Contexto: Violencia física, sexual, psicológica, económica y hasta señalamientos de brujería: las graves acusaciones contra el exembajador en Ghana

Según el auto de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago, contra el exfuncionario se presentaron denuncias por situaciones de carácter sexual y abusivo, hostigamiento, asedio y otros comportamientos no consentidos por parte de las posibles víctimas.

Estos señalamientos están siendo motivo de indagación con la recolección de pruebas documentales y testimoniales.

El Ministerio Público resaltó, por medio de un comunicado de prensa, que las denuncias se trabajaron con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley.

Contexto: Feminicidios en Colombia persisten tras 10 años de la implementación de la ley Rosa Elvira Cely

El ente de control disciplinario advirtió que la medida cautelar —que puede ser prorrogada por el mismo término— se tomó por encontrarse el disciplinable en ejercicio de sus funciones desde febrero de 2024, y evitar una eventual reiteración de las conductas sobre las que hubo quejas.

Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Procuraduría General

Noticias Destacadas

Redacción Semana
